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Stát to potvrdil: tyto ročníky půjdou do důchodu později a dostanou méně. Zjistěte, jestli se to týká i vás

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Kdo se blíží šedesátce nebo má penzi ještě daleko před sebou, řeší […]
Stát to potvrdil: tyto ročníky půjdou do důchodu později a dostanou méně. Zjistěte, jestli se to týká i vás

Stát to potvrdil: tyto ročníky půjdou do důchodu později a dostanou méně. Zjistěte, jestli se to týká i vás

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

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