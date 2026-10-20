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Stát to potvrdil: tyto ročníky půjdou do důchodu později a dostanou méně. Zjistěte, jestli se to týká i vásPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Kdo se blíží šedesátce nebo má penzi ještě daleko před sebou, řeší […]
Stát to potvrdil: tyto ročníky půjdou do důchodu později a dostanou méně. Zjistěte, jestli se to týká i vás
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 20.10.2026 09:36
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Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...Všechny články tohoto autora →
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