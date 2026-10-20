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Americká armáda vyvinula paprsek bolesti. Zahřeje kůži na 54 stupňů, ale zastaví ho i obyčejný déšť

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Americká armáda vyvinula neletální energetickou zbraň Active Denial System, která na stovky metrů vysílá neviditelný paprsek milimetrových vln o frekvenci 95 gigahertzů. Zasaženému člověku během dvou sekund ohřeje povrch pokožky na 54 stupňů Celsia a vyvolá nesnesitelný pocit pálení, v praxi však systém narazil na obří spotřebu energie, šestnáctihodinové chlazení a obyčejný déšť.
Americký neletální mikrovlnný systém Active Denial System s plochou směrovou anténou při zkouškách na základně Quantico.

Americký neletální mikrovlnný systém Active Denial System s plochou směrovou anténou při zkouškách na základně Quantico.

Zdroj: Sgt. Justin Boling / U.S. Marine Corps, Public Domain
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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