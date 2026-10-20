Fanoušci Winnipegu vytvořili Hellebuyckovi počítadlo peněz, o které přišel. Teď se může vrátit a ve hře je trejd za dva Čechy

Číslo na obrazovce se mění každou sekundu, pokaždé o 9,50 Kč. Za den to dělá zhruba 812 tisíc korun. V pondělí počítadlo na webu Hellebucks.com ukazovalo asi 16,6 milionu korun, které Hellebuyck nedostal, protože od září není s týmem. Pokud jeho suspendace skončí podle očekávání v pátek 23. října, bude ztráta orientačně mezi 19,5 a 20,3 milionu korun. Hellebuyck se letos v létě pokusil sám rozhodnout, jak a kam z Winnipegu odejde. Čím déle spor trvá, tím víc mu ale příběh vyklouzává z rukou. Teď ho píšou fanoušci, spoluhráči a kluby, které vědí, že Jets si slabý obchod nemohou dovolit.
Jak počítadlo počítá
Web, který odkazuje na Robsona Fletchera, bývalého datového novináře, nepočítá s nejčastěji citovanou částkou. Hellebuyckova smlouva zatěžuje platový strop Winnipegu částkou přibližně 178 milionů korun ročně. Počítadlo ale vychází ze základního platu pro sezonu 2026/27, který podle webu PuckPedia činí asi 158 milionů korun. Tuto částku dělí 194 dny, tedy délkou základní části od 29. září do 10. dubna, kterou NHL letos natáhla na 84 zápasů na tým.
Výsledek je jednoduchý. Jeden den odpovídá zhruba 812 tisícům korun. Pondělních 16,6 milionu tak znamená něco přes dvacet dní bez výplaty. Do pátku jich bude 24 až 25 podle toho, zda se počítá začátek, nebo konec dne.
|Období
|Ztracená mzda (orientačně)
|1 sekunda
|9,50 Kč
|1 den
|812 tisíc Kč
|do pondělí 19. října (20,4 dne)
|16,6 milionu Kč
|do pátku 23. října (24 až 25 dní)
|19,5 až 20,3 milionu Kč
Autoři sami upozorňují, že jde o fanouškovský odhad pro pobavení, ne o účetnictví ligy nebo hráčské asociace. Přesná částka bude záviset na hodině, kdy suspendace formálně skončí. Na tom ale nesejde. Síla počítadla je jinde: abstraktní spor o výměnu převádí na číslo, kterému rozumí každý. Kolik stojí jeden den, kdy klubová legenda není s týmem.
Tón webu napovídá, že nejde jen o kalkulačku. „Postavili bychom ti sochu, místo toho jsme postavili tohle počítadlo,“ stojí na stránce. Podle nás je to nejpřesnější shrnutí nálady části winnipežského publika. Hellebuyck pro ně nebyl jen brankář, ale postava, která se měla zapsat do historie klubu.
Od žádosti o trejd k pátečnímu datu
Spor se rozjížděl postupně. Hellebuyck podle vlastních slov požádal o výměnu už během léta a chtěl věc řešit potichu. Když se blížil tréninkový kemp, potvrdil žádost 27. srpna veřejně prohlášením prostřednictvím agenta Raye Petkaua. Odchod označil za „nejlepší cestu pro mě a mou rodinu“. Konkrétnější důvod zdroje nepotvrzují.
Do kempu 17. září nenastoupil. Winnipeg ho suspendoval bez nároku na plat. Generální manažer Kevin Cheveldayoff zdůrazňoval, že klub bude postupovat uvážlivě a za hráče takového formátu chce odpovídající protihodnotu.
Zlom přišel před prvním zápasem sezony 2. října. Podle Elliotta Friedmana ze Sportsnetu Hellebuyck klubu oznámil, že chce absenci ukončit a vrátit se k týmu. Protože ale kemp vynechal bez povolení, sáhli Jets po článku 15.13(c)(v) kolektivní smlouvy. Ten umožňuje hráče disciplinárně suspendovat na „přiměřenou dobu“. Podle Friedmana tato doba vyprší v pátek 23. října.
Co pak? NHL.com zmiňuje čtyři varianty:
- výměna ještě před koncem suspendace,
- placený pobyt doma, tedy plat bez místa v týmu,
- kondiční pobyt na farmě,
- návrat do kabiny.
Friedman očekává, že pokud trejd do pátku nepřijde, Winnipeg bude Hellebuyckovi platit, ale k týmu ho nepustí. Sám zároveň dodává, že takové řešení nechce nikdo: hráč, klub, kabina ani fanoušci. Kalendář přitom přitlačuje. V neděli 25. října hostí Jets pod širým nebem Montreal v rámci Heritage Classic. Návrat suspendované hvězdy dva dny před takovou akcí by byl mediální bouří, kterou si v kanceláři nikdo nepřeje.
Buffalo, Mrtka a Kulich
Nejpevnější stopa vede do Buffala. Už 26. června, během draftu, psal Sportsnet, že Sabres s Winnipegem o Hellebuyckovi jednali. Podle Friedmana by brankář pro Buffalo upustil od klauzule, která mu v této sezoně dává plnou kontrolu nad jakýmkoli přesunem. Od sezony 2027/28 se klauzule zmírní na seznam deseti schválených týmů. Teď ale Winnipeg nemůže poslat hráče nikam bez jeho souhlasu.
Do debat o balíčku se dostávají i dva Češi, každý z jiného důvodu.
Radim Mrtka je jméno, které padá konkrétně. Server The Fourth Period ho v souvislosti s červnovými jednáními uvádí vedle Jacka Quinna a Ryana McLeoda. Devatenáctiletý pravák měří 198 centimetrů, váží 99 kilogramů a Buffalo ho v roce 2025 draftovalo jako celkově devátého. Klub v něm vidí budoucího obránce do první čtyřky. Zatím ale sbírá zkušenosti v Rochesteru v AHL, kde má po pěti zápasech na kontě nula bodů, pět střel a bilanci +1. Hotový hráč NHL to není. Je to aktivum s vysokou cenou do budoucna, a přesně to Winnipeg za elitního brankáře potřebuje.
Jiří Kulich je v úvahách volnější položkou. Insiderské zdroje ho jako součást nabídky nepotvrzují, objevuje se spíš v debatách o mladých útočnících, které by Buffalo mohlo pustit. Jeho příběh je přitom silný. Poslední zápas před pauzou odehrál 1. listopadu 2025 proti Washingtonu, pak ho vyřadila krevní sraženina. V březnu podstoupil zákrok, v září se vrátil do zátěže a v přípravě proti Pittsburghu strávil na ledě 19:39, nejvíc ze všech útočníků Sabres. Ačkoli začínal i ve čtvrté formaci, 4. října rozhodl domácí zápas s Chicagem.
Kdo by na trejdu vydělal? Podle nás by Mrtka ve Winnipegu nebyl doplňkem, ale jedním z pilířů obchodu a čekala by ho méně přeplněná cesta k větší roli. Kulich by riskoval odchod z prostředí, které jeho zdravotní návrat zná do detailu. Na druhou stranu by mohl dostat restart a pravidelnější místo v první devítce, pokud by Jets chtěli omladit střed útoku.
Čeští fanoušci mohou oba týmy sledovat na Nově (Nova Sport 1 a 2, Oneplay, vybrané zápasy zdarma na Nova Action) a na Primě (Prima Sport, Prima+). Všechny zápasy nabízí také NHL.tv na DAZN s anglickým komentářem.
Proč Winnipeg nespěchá
Jets dávají najevo, že raději žádný obchod než špatný. A mají k tomu sportovní argument. Bez Hellebuycka vstoupili do sezony s bilancí 4-2-2, tedy deset bodů z osmi zápasů. Stuart Skinner vychytal v pěti startech tři výhry a dvě porážky po prodloužení, s průměrem 2,76 obdrženého gólu na zápas a úspěšností 90,6 procenta. Dlouhodobou hodnotu Hellebuycka tím nenahradil. Krátkodobě ale klub ušetřil nutnosti prodávat pod cenou.
Hellebuyckův životopis přitom zůstává mimořádný: Hartova trofej, tři Vezinovy trofeje, olympijské zlato 2026 a kariérní úspěšnost 91,6 procenta. Proti tomu stojí 33 let, smlouva do roku 2031 a nejslabší sezona kariéry. V ročníku 2025/26 měl úspěšnost 89,5 procenta a ani jedno čisté konto. O rok dřív přitom vyhrál 47 zápasů s úspěšností 92,5 procenta.
S trhem mezitím hýbou i jiné kluby. Rangers jsou podle Friedmana spíš nepřímým spouštěčem: po zranění Igora Šesťorkina mohou hledat brankáře a rozpohybovat jména jako Ukko-Pekka Luukkonen nebo Karel Vejmelka. Jako další destinace se v insiderských zprávách objevují Carolina, Utah, Los Angeles a San Jose, potvrzené nabídky ale chybí. Buffalo má proti nim náskok: doložená jednání a Hellebuyckovo údajné svolení.
V kabině Jets mezitím zní smířlivé tóny. Trenér Scott Arniel řekl, že tým neříká „nechceme tě“. Cole Perfetti doplnil, že Jets chtějí hráče odhodlané táhnout za jeden provaz. Obě věty se dají číst jako vstřícnost. A obě jako podmínka.
Hellebuyck chtěl odejít na vlastních podmínkách a potichu. Místo toho mu nad hlavou visí počítadlo, které po korunách odměřuje každý den sporu. V pátek se možná zastaví. Postavit místo něj sochu už ale nejspíš nebude snadné.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka