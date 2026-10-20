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Tmavě hnědé popelnice i na Nové Ulici. Olomouc rozšíří třídění zbytků

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Olomoucká radnice rozšíří v listopadu sběr kuchyňských zbytků na městskou část Nová Ulice, kde lidé budou moci třídit gastroodpad na čtyřech desítkách míst. Projekt navazuje na pilotní sběr kuchyňského odpadu na sídlištích Povel a Tabulový vrch.
Tmavě hnědé popelnice i na Nové Ulici. Olomouc rozšíří třídění zbytků

Tmavě hnědé popelnice i na Nové Ulici. Olomouc rozšíří třídění zbytků

Zdroj: Energy financial group
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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