Pohádka o králíčkovi Felixovi II., který našel v mrkvi ukrytou mapu ke kouzelné zahradě plné obří kořenové zeleninyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pohádka o králíčkovi Felixovi II., který našel v mrkvi ukrytou mapu ke kouzelné zahradě plné obří kořenové zeleniny
Článek byl publikován 20.10.2026 15:05
Na půdě domu u řeky stál starý kožený kufr. Nikdo nevěděl, komu kdysi patřil. První si jeho zvláštnosti...
Netopýr Bertík byl v rodině trochu zvláštní. Bál se tmy. Nesnášel hluboké jeskyně. A odmítal viset hlavou...
Princezna Ema dostala k desátým narozeninám šperky, šaty, knihy a dort vysoký skoro jako ona. Od babičky...
Medvídek Vendelín měl před zimou spoustu práce. Musel vystlat brloh, najíst se, nanosil listí, znovu se...
Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...Všechny články tohoto autora →
- Pohádka o víle Evelíně, která uměla opravovat potrhané pavučiny
- Pohádka o starém kufru z půdy, který byl každé ráno o něco těžší
- Pohádka o netopýru Bertíkovi, který se bál tmy a zásadně odmítal viset hlavou dolů
- Pohádka o princezně Emě, která dostala k narozeninám klíč, jenž dokázal otevřít každé dveře