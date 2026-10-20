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Pohádka o králíčkovi Felixovi II., který našel v mrkvi ukrytou mapu ke kouzelné zahradě plné obří kořenové zeleniny

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Králíček Felix II. dostal jméno po dědečkovi Felixovi I., o kterém se v rodině vyprávělo, že jednou snědl třiadvacet mrkví. Felix II. chtěl rekord překonat. Jednoho dne ukousl mrkev a narazil na papír. Uvnitř byla mapa. Uprostřed veliké X.
Pohádka o králíčkovi Felixovi II., který našel v mrkvi ukrytou mapu ke kouzelné zahradě plné obří kořenové zeleniny

Pohádka o králíčkovi Felixovi II., který našel v mrkvi ukrytou mapu ke kouzelné zahradě plné obří kořenové zeleniny

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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