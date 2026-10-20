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Váš iPhone umí víc, než si myslíte: 6 skrytých triků v iOS, které vám Apple nikdy pořádně nevysvětlil

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Apple má v iOS funkce, které oficiálně dokumentuje, ale při prvním nastavení iPhonu vás k nim nikdy nepřivede. Šest z nich stojí za pozornost.
iPhone 6, mód „jedna ruka“

iPhone 6, mód „jedna ruka“

Zdroj: Kārlis Dambrāns / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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