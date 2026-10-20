Váš iPhone umí víc, než si myslíte: 6 skrytých triků v iOS, které vám Apple nikdy pořádně nevysvětlil

Když si rozbalíte nový iPhone a projdete úvodním průvodcem, Apple vás provede přenosem dat, nastavením Face ID, účtu Apple a iCloudu. Tím to v podstatě končí. Žádná zmínka o tom, že můžete poklepáním na záda telefonu spustit libovolnou akci, vytvořit si vlastní vzor vibrací, skrýt celé stránky plochy, procházet historii navštívených míst v Mapách, uložit z videa konkrétní snímek jako fotografii nebo hodnotit fotky hvězdičkami a přidávat k nim klíčová slova. Přitom tohle všechno iOS nabízí: některé funkce už roky, jiné přibyly v novějších verzích systému. Apple je rozesel mezi Zpřístupnění, Zvuky a haptiku, Mapy a Fotky, aniž by na ně při prvním seznámení s telefonem výrazněji upozornil. Pojďme si je projít jednu po druhé.
Tři triky, které v iOS tiše žijí už roky
Back Tap je funkce dostupná od iOS 14 na iPhonu 8 a novějších modelech. Dvojitým nebo trojitým poklepáním na zadní stranu telefonu můžete spustit vybranou akci, například pořídit snímek obrazovky, zapnout svítilnu, ztlumit telefon, spustit zkratku nebo zamknout obrazovku. Aktivujete ji v nabídce Nastavení → Zpřístupnění → Dotyk → Klepnutí na zadní stranu. Je tedy ukrytá několik úrovní hluboko v menu, kam většina uživatelů běžně nezavítá.
Vlastní vzor vibrací je ještě starší funkce. V Nastavení → Zvuky a haptika vyberete kategorii upozornění, například tón zprávy, klepnete na Haptika a zvolíte možnost Vytvořit novou vibraci. Prstem na displeji vyťukáte vlastní rytmus a uložíte ho. Díky tomu můžete podle vibrací snáze rozpoznat konkrétní typ upozornění, aniž byste museli vytahovat telefon z kapsy. Dostupné možnosti se mohou lišit podle verze iOS a typu upozornění.
Skrytí stránek plochy funguje rovněž od iOS 14. Dlouze podržíte prázdné místo na ploše, dokud se ikony nerozviklají, klepnete na řadu teček dole a zrušíte zaškrtnutí u stránek, které nechcete zobrazovat. Aplikace na nich zůstanou nainstalované a dál je najdete v knihovně aplikací. Plocha se tak pročistí bez mazání aplikací nebo vytváření dalších složek.
Visited Places: mapa vašich kroků od iOS 26
Mezi novinkami iOS 26 Apple představil funkci Visited Places v Mapách. iPhone si díky ní může ukládat navštívená místa a zobrazovat je v přehledné historii přímo v aplikaci Mapy. Podle dostupných možností si lze nastavit dobu uchovávání záznamů nebo historii vymazat. Příslušné volby najdete v aplikaci Mapy v sekci Visited Places.
Z hlediska soukromí je podstatné, že Apple uvádí, že seznam navštívených míst je šifrovaný end-to-end. Společnost by tak neměla mít možnost přečíst jeho obsah. Zároveň je ale potřeba rozlišovat mezi uloženou historií a dalšími údaji, se kterými Mapy pracují při poskytování služby, například informacemi o požadavcích nebo zobrazovaných oblastech mapy.
Důležitá poznámka: Apple na své stránce regionální dostupnosti uvádí dostupnost jednotlivých funkcí podle zemí a oblastí. Pokud Visited Places v českém prostředí nenajdete, může jít o regionální omezení nebo o rozdíly v dostupnosti podle verze systému. Před použitím je proto vhodné ověřit aktuální stav přímo u Applu.
Tři novinky iOS 27 pro práci s fotkami a videem
iOS 27 má přinést trojici funkcí, které rozšiřují možnosti správy fotoknihovny. Jejich dostupnost a přesné fungování je ale potřeba ověřit podle oficiální dokumentace pro konkrétní verzi systému.
- Save Video Frame as Photo: zastavíte video na vybraném snímku a uložíte ho jako samostatnou fotografii. Odpadá tak nutnost pořizovat snímek obrazovky a následně ho ořezávat. Pokud je funkce pro danou verzi systému dostupná, měla by být součástí ovládání videa v aplikaci Fotky.
- Star Ratings: fotografie a videa lze hodnotit jednou až pěti hvězdičkami. Hodnocení pak může usnadnit třídění knihovny a výběr nejlepších záběrů. Pro uživatele s tisíci snímky by šlo o praktický způsob, jak oddělit povedené fotografie od zbytku.
- Keywords: vlastní klíčová slova, která přiřadíte fotkám a videím a následně podle nich vyhledáváte. Jak Apple popisuje ve vývojářské prezentaci na WWDC26, klíčová slova byla dlouho dostupná především v aplikaci Fotky na Macu. Jejich správa přímo na iPhonu by tak výrazně rozšířila možnosti organizace fotografií.
Proč o nich nevíte, a co s tím
Největší „skrytost“ těchto funkcí nespočívá v tom, že by je Apple tajil. Problém je spíš v uspořádání nastavení: Back Tap najdete ve Zpřístupnění, vibrace v nabídce Zvuky a haptika, Visited Places v Mapách a nástroje pro práci s fotografiemi přímo v aplikaci Fotky. Při prvním zapnutí iPhonu se řeší hlavně účet, přenos dat, záloha a zabezpečení, takže na méně známé možnosti nezbývá prostor. Marketingové prezentace navíc obvykle zdůrazňují velké novinky, například Apple Intelligence, nikoli drobné funkce, jako je vlastní vibrační vzor.
Podobné možnosti nabízí i Android. Telefony Pixel mají funkci Quick Tap, která umožňuje spouštět akce poklepáním na zadní stranu zařízení. Úpravy domovské obrazovky jsou na Androidu běžné a některé modely nabízejí také nastavení vibračních vzorů a jejich intenzity. Výhodou iPhonu je především propojení funkcí v rámci jednoho ekosystému. Kombinace hodnocení fotografií, klíčových slov a nástrojů pro ukládání snímků z videa může být zvlášť užitečná pro ty, kdo spravují rozsáhlou knihovnu přímo v Apple Fotkách.
Několik užitečných funkcí, které snadno přehlédnete, a žádná z nich nevyžaduje instalaci další aplikace. Stačí vědět, kde je hledat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman