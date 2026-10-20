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Kontaminovanou oblast na Šumavě obežene plot, starosty o tom nikdo neinformoval

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Armáda po dokončení prvotního průzkumu kontaminované oblasti v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Šumavě buduje přístupovou cestu, která umožní bezpečný pohyb lidí a techniky v zasaženém území. Vojáci zároveň pracují na jejím oplocení. Armáda o tom informovala na síti X.
Kontaminovanou oblast na Šumavě obežene plot, starosty o tom nikdo neinformoval

Kontaminovanou oblast na Šumavě obežene plot, starosty o tom nikdo neinformoval

Zdroj: Armáda ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 15:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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