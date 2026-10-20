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Lékaři jim radili potrat, oni odmítli. Josef Polášek promluvil o dceři, která má za sebou tři operace srdce

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Dennívýzva
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Alžběta Polášková se narodila s těžkou vrozenou srdeční vadou. Dnes je z ní dospělá žena, která hraje na klavír a žije pod dohledem kardiologů.
Lékaři jim radili potrat, oni odmítli. Josef Polášek promluvil o dceři, která má za sebou tři operace srdce

Lékaři jim radili potrat, oni odmítli. Josef Polášek promluvil o dceři, která má za sebou tři operace srdce

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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