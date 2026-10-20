Lékaři jim radili potrat, oni odmítli. Josef Polášek promluvil o dceři, která má za sebou tři operace srdce

Lékaři jim radili potrat, oni odmítli. Josef Polášek promluvil o dceři, která má za sebou tři operace srdcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lékaři jim radili potrat, oni odmítli. Josef Polášek promluvil o dceři, která má za sebou tři operace srdceZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 20.10.2026 14:45
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