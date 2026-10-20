Konec podpory pro starší telefony: Android Auto brzy přestane fungovat na Androidu 10

Situace je nezvyklá. Android Auto, platforma Googlu, která zobrazuje funkce telefonu na displeji auta, začíná uživatelům zobrazovat varování typu „Telefon již nebude podporován“ a „Android Auto brzy přestane fungovat“. Oficiální nápověda Googlu přitom stále uvádí jako minimum pro kabelové připojení Android 9.0. Podle zveřejněných hlášení dostávají upozornění také majitelé telefonů s Androidem 10, tedy s verzí systému novější, než je současné deklarované minimum. Přesné datum, kdy by podpora měla skončit, Google k polovině října 2026 neoznámil. Slovo „brzy“ tak zatím nemá konkrétní termín, ale upozornění naznačují, že se požadavky mohou změnit.
Kdo varování dostává a proč
První vlna upozornění se objevila během víkendu 3. a 4. října 2026, krátce po vydání stabilní verze Android Auto 17.8 (29. září) a beta verze 17.9 (2. října). Na Redditu se ozvali majitelé telefonů Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 i Sony Xperia XZ2 Compact. Společným jmenovatelem není značka telefonu, ale verze systému: všechna tato zařízení skončila na Androidu 10 jako poslední velké aktualizaci. Historie aktualizací Samsungu potvrzuje, že Note 9 i S9 dostaly Android 10 a další hlavní verzi systému už neobdržely.
Android 9 zmiňujeme proto, že právě tato verze je podle aktuální dokumentace minimem pro kabelové připojení Android Auto. Varování ale dostávají i někteří uživatelé Androidu 10, což může naznačovat, že Google plánuje zvýšit minimální požadavky až na Android 11. Bezdrátové Android Auto už dnes vyžaduje Android 11, takže případná změna by sjednotila požadavky na oba způsoby připojení.
Co říká Google a co ne
Oficiální nápověda k 14. říjnu 2026 stále uvádí:
- Kabelové připojení: Android 9.0 a novější
- Bezdrátové připojení: Android 11.0 a novější
Google zatím nezveřejnil žádný blogový příspěvek ani oficiální prohlášení, které by vysvětlovalo aktuální varování nebo stanovovalo termín ukončení podpory. Upozornění se přitom podle uživatelů už objevují přímo v systému.
Podobná situace nastala i v roce 2024, kdy Google postupně ukončoval podporu Androidu 8. Tehdy nejprve změnil dokumentaci a až s odstupem začal nové požadavky důsledněji uplatňovat. Jak tehdy upozornil Android Authority, uživatelé tak dostali čas na přechod na novější zařízení. Tentokrát se zdá, že varování předběhlo aktualizaci dokumentace.
Důvod zatím není známý. Určitým vodítkem může být květnové oznámení z Google I/O 2026, na kterém Google představil nové rozhraní Android Auto, widgety, 3D navigaci a hlubší integraci Gemini. S přibývajícími funkcemi může být pro Google stále náročnější udržovat kompatibilitu se staršími verzemi systému. Přímou souvislost s aktuálními varováními však firma nepotvrdila.
Kolik lidí v Česku to může zasáhnout
Podle dat ČSÚ používalo v roce 2025 internet v mobilu 7,2 milionu obyvatel Česka starších 16 let. Statcounter za září 2026 přisuzuje Androidu v Česku necelých 69 % mobilního provozu. Z toho připadá přes 91 % na zařízení s Androidem 11 až 16. Na Android 10 a starší tak zbývá přibližně 8,4 % androidového provozu.
Při hrubém přepočtu jde o stovky tisíc uživatelů, tento odhad je ale nutné brát s rezervou. Zahrnuje také zařízení se staršími verzemi Androidu a neříká nic o tom, kolik jejich majitelů skutečně používá Android Auto. Počet lidí, kteří by případné omezení pocítili, proto bude výrazně nižší.
Co udělat teď
Ověření zabere jen minutu:
- Zjistěte verzi Androidu: Nastavení → O telefonu → Verze systému Android.
- Zkontrolujte aktualizace: Nastavení → Systém → Aktualizace softwaru. U Samsungu přejděte do Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout a nainstalovat. Aktualizaci můžete případně zkusit také prostřednictvím aplikace Smart Switch v počítači.
- Máte Android 11 nebo novější? Podle aktuálně zveřejněných požadavků splňujete minimální nároky i pro bezdrátové Android Auto.
- Máte Android 9 nebo 10 a žádná aktualizace není dostupná? Pokud se varování týká i vašeho zařízení, může být čas začít zvažovat náhradní řešení.
Jednou z možností je instalace neoficiálního systému, takzvané custom ROM. Ta ale vyžaduje technické znalosti a může snížit úroveň zabezpečení. Funkčnost Android Auto navíc není na upravených systémech zaručena. Jako nouzová alternativa zůstává telefon v držáku s navigací a hands-free funkcemi, které lze používat přímo na telefonu. Plnohodnotnou náhradu Android Auto to však nepředstavuje.
Varování bez data, ale s jasným směrem
Od Androidu 9 je Android Auto u podporovaných zařízení součástí systému, takže pouhé ponechání starší verze aplikace nemusí případné omezení vyřešit. Podstatné je, že Google podle zveřejněných hlášení začal uživatele varovat dříve, než oficiálně popsal jakoukoli změnu požadavků.
Pokud máte telefon s Androidem 10 nebo starším a výrobce už pro něj nenabízí aktualizace, není důvod hned panikařit. Dokud Google nezveřejní konkrétní termín a nové požadavky, nelze říct, kdy a koho se omezení skutečně dotkne. Vyplatí se ale sledovat další informace a případnou výměnu telefonu plánovat s předstihem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman