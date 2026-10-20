Stačí jeden kus starých silonových punčoch a cibule vydrží čerstvá až 12 měsíců. Většina lidí ji přitom skladuje úplně špatně

Cibule je vitamínovou bombou a nedílnou součástí jídelníčku v průběhu celého roku, a proto nesmí chybět v žádné zahradě. Aby tato všestranná zelenina vydržela co nejdéle čerstvá a chutná a
zůstaly zachovány její výživové vlastnosti, je potřeba ji správně skladovat. Najdete-li pro cibuli správné místo, vydrží vám v perfektním stavu až do příští sklizně. Pamatujte, že miluje hlavně sucho a chlad. Základem je správné sklizení
Správné skladování začíná již
vhodně provedenou sklizní. Ta by měla probíhat za suchého a teplého počasí. Pokud cibuli sklidíte za deště, hrozí, že ji později napadne krčková hniloba. Jakmile cibuli posbíráte, měli byste ji alespoň měsíc nechat schnout na dobře větraném a teplém místě. Teprve poté přijde čas na odstranění zaschlé nati a uskladnění. Uskladňujte jen zdravé a pevné cibule, jakmile by vám mezi ně proklouzl pokažený kus, hniloba by se bleskurychle rozšířila i na zbytek úrody. Jak skladovat cibuli? Vyhněte se lednici
Chcete-li, aby vám
cibule vydržela v perfektní kondici až do příští sezóny, dejte si s jejím uskladněním záležet. Skladovat by se měla na tmavém, chladném a dobře větraném místě s nízkou vlhkostí. Ideální je cibuli umístit do dřevěných bedýnek, košů nebo jutových pytlů do suchého sklepa nebo spižírny s teplotou mezi 1 a 3 °C. Zapomeňte na lednici, kde je příliš vlhko, a cibule by proto mohla začít plesnivět. Pokud ji navíc necháte v plastové přihrádce nebo igelitovém sáčku, dílo zkázy bude dokonáno. Zdroj fotografie: Pixabay Dekorativně působí cibule svázaná ve snopech Skladovat cibuli můžete i stylově
Skladovat se dá cibule také zavěšená svázaná nebo zapletená do copu. Takto ušetříte místo ve spíži a cibule bude dobře větrat. Jeden z pletenců můžete mít i zavěšený nad linkou přímo v kuchyni, kde
bude plnit roli zajímavého interiérového doplňku a budete ji mít stále při ruce. Pozor však na příliš vysokou teplotu, cibule by mohla začít klíčit. Trochu méně efektní, ale velmi praktické je skladování ve starých punčochách, které dokáže prodloužit trvanlivost zeleniny – cibuli umístěte do špičky silonky a zauzlujte. Takto postupujte dál, dokud nebude punčocha plná.
VIDEO Jak zaplést cibulový cop
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři