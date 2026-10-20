Google Maps mají funkce, o kterých řada Čechů vůbec neví. Těchto 10 se vyplatí znát

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Google Maps patří mezi aplikace, které má v telefonu skoro každý, ale většina lidí z nich využívá jen zlomek možností. Google přitom uvádí, že jeho mapy používají více než dvě miliardy lidí měsíčně a databáze obsahuje zhruba 250 milionů míst a podniků. Jen během roku 2024 podle firmy uživatelům poskytly trasy o celkové délce jednoho bilionu kilometrů.
Za obyčejnou navigací se ale skrývá podstatně víc. Některé funkce mohou zachránit situaci na dovolené, jiné se hodí při každodenním dojíždění nebo plánování výletu.
Bez signálu, bez bloudění a dokonce i bez hledání auta
Jednou z nejpraktičtějších funkcí jsou offline mapy. Vybranou oblast lze stáhnout do telefonu předem a automobilová navigace potom funguje i tam, kde není mobilní signál nebo nechcete utrácet data v roamingu. Je ale potřeba počítat s omezením. Bez připojení nejsou dostupné aktuální dopravní informace, alternativní trasy ani navigace pro pěší, cyklisty či veřejnou dopravu.
Velmi nenápadná je také možnost uložit místo parkování. Hodí se hlavně u nákupních center, na dovolené nebo v cizím městě, kde člověk po několika hodinách snadno zapomene, ve které ulici auto nechal. Google Maps navíc u některých míst zobrazují okolní parkoviště a po zaparkování mohou pokračovat pěší navigací až ke konkrétnímu cíli.
Užitečné je i sdílení aktuální polohy. Uživatel si zvolí, komu svou polohu zpřístupní a na jak dlouho. Druhá osoba pak v Mapách vidí nejen poslední známou polohu telefonu, ale také stav baterie a informaci, zda se zařízení právě nabíjí. Praktické je to při cestování, společném výletu nebo když se má sejít několik lidí na místě, které nikdo dobře nezná.
Čtvrtou funkcí jsou seznamy uložených míst. Restaurace, výlety, památky nebo třeba místa na příští dovolenou nemusí končit jako desítky otevřených záložek. Mapy umožňují vytvořit vlastní seznam, sdílet ho s ostatními a společně do něj přidávat další lokality. Google dokonce umožňuje u sdílených seznamů reagovat pomocí emoji, takže skupina může jednoduše rozhodovat, kam vyrazí.
Pátým trikem je Street View v čase. Pokud Google danou lokalitu fotografoval opakovaně, lze u některých míst otevřít starší snímky. Člověk tak může sledovat proměnu domu, ulice nebo celého okolí v průběhu let. Z původně praktické mapové funkce se tím stává docela zajímavý digitální archiv.
Mapy dokážou předpovědět davy a poradí i s úsporou paliva
Šestá funkce se hodí každému, kdo nerad stojí ve frontách. U obchodů, restaurací, památek a dalších frekventovaných míst zobrazují Mapy oblíbené časy návštěvnosti. Graf ukazuje, kdy bývá místo obvykle nejplnější, a pokud má Google dostatek aktuálních dat, také momentální vytíženost.
Sedmým pomocníkem je úsporná trasa označená zeleným listem. Google při jejím výpočtu neřeší jen vzdálenost, ale také typ silnice, převýšení a další faktory ovlivňující spotřebu. Firma tuto funkci označuje jako fuel-efficient routing a uvádí, že je dostupná globálně. Nejrychlejší trasa tak nemusí být vždy ta nejvýhodnější.
Osmou užitečnou možností jsou informace o bezbariérovosti. U vybraných podniků a veřejných míst mohou Mapy zobrazit, zda mají bezbariérový vstup, toalety, parkovací místo nebo vhodné sezení. Informace pocházejí mimo jiné od provozovatelů a uživatelské komunity.
Devátou funkcí ocení cestovatelé na velkých letištích. U podporovaných terminálů nabízí Google Maps záložku Directory, která ukazuje restaurace, obchody, salonky, autopůjčovny nebo parkování přímo v areálu letiště. Místo hledání plánku terminálu tak stačí otevřít mapu.
A nakonec funkce, která dobře ukazuje, kam se Google Maps posouvají. Immersive View dokáže u podporovaných míst vytvořit prostorový náhled okolí a kombinovat ho s informacemi o počasí, dopravě nebo očekávané návštěvnosti. Google k tomu používá letecké snímky, Street View a počítačové vidění. Dostupnost je ale stále omezená podle konkrétního města a lokality, takže ji zatím nelze považovat za univerzální náhradu klasického Street View.
Zdroj: Google Blog: 20 things you didn’t know you could do with Google Maps, Google Maps Help: Offline maps, Google Maps Help: Location Sharing.
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