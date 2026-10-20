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Vyhlídková věž Nové radnice se uzavře. Infocentrum projde modernizací

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Ostravská vyhlídková věž i přilehlé informační centrum se od 2. listopadu uzavřou návštěvníkům, prostor totiž projde modernizací. Rekonstrukce za osm milionů korun přinese více místa, nový interiér a moderní technologie. Otevření se předpokládá na jaře 2027.
Vyhlídková věž Nové radnice se uzavře. Infocentrum projde modernizací

Vyhlídková věž Nové radnice se uzavře. Infocentrum projde modernizací

Zdroj: společnost Vysloužil architekti
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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