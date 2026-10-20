Babiš žadoní o slušnost, Macinka rozdává lízátka. Vládní kabaret disponuje dvěma hvězdami, publikum se směje

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Babiš žadoní o slušnost, Macinka rozdává lízátka. Vládní kabaret disponuje dvěma hvězdami, publikum se smějePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Andrej Babiš se rozhodl českým médiím uštědřit lekci slušného chování.
Ministr zahraničí Petr Macinka v pořadu Poledne s Moravcem, ZDROJ: Václav Moravec/se souhlasem
Doba čtení 10 min
Článek byl publikován 20.10.2026 15:30
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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