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125 let od připojení Libně ku Praze

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Libeň, dnes neodmyslitelná součást Prahy 8, byla ještě před 200 lety krajinou vinic, usedlostí, zahrad a luk kolem Rokytky. V roce 1898 se stala městem a získala vlastní městský znak a 12. září 1901 byla připojena ku Praze.
125 let od připojení Libně ku Praze

125 let od připojení Libně ku Praze

Zdroj: Libeňský zámek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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