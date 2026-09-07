Olomouc a Prostějov, města "s duší"

Největší "duši" pro mě má Praha, ale zejména v létě je přeplněná turisty, tak je čas hledat i jiná krásná místa v Čechách. S partnerem se rádi vydáváme na třídenní výlety, tentokrát jsme se vypravili do Olomouce a stihli jsme i výlet do Prostějova.
Duše Olomouce je nádherná - prostorná náměstí: Horní s goticko-renesanční radnicí s orlojem, který byl netradičně přestavěn v socialistickém sorela stylu, Sloup Nejsvětější Trojice zapsaný do seznamu UNESCO. Dolní náměstí s barokní Caesarovou a Herkulovou kašnou, renesančním Edelmannovým palácem s bohatě zdobenou fasádou. Dále kostel svatého Mořice, kde můžete vystoupat na vyhlídkovou věž s výhledem na celé město a v interiéru si prohlédnout Englerovy varhany. Odtud už je to jen kousek k Arcidiecéznímu muzeu a areálu přemyslovského hradu s dominantní katedrálou sv. Václava, který mi připomněl pražského sv. Víta.
Monumentální barokní Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku leží asi 5 km severovýchodním směrem od Olomouce. Snadno se k ní dostanete městskou hromadnou dopravou, která je pro seniory 65+ zdarma. Té jsme věnovali mírně deštivé dopoledne před odjezdem. A ještě jsme stihli kávu v Galerii Telegraph Olomouc, která je v blízkosti nádraží a zaměřuje se na současného umění.
Duše Olomouce má i chutě a vůně. Na Horním náměstí najdete úžasný obchod s loštickými tradičními i netradičními výrobky z olomouckých tvarůžků. Ochutnali jsme např. mrazem sušené syrečkové lupínky - a hned tu byl námět na dáreček domů. No a abychom si správnou vůni a chuť užili i na místě, k večeři byla pěkná porce smažených syrečků. (Mimochodem máte někdo fintu, jak je smažit, aniž by se roztekly po pánvi?)
Návštěvu Prostějova jsme nepoeticky zahájili návštěvou hřbitova, kde jsem se setkala s mimořádně ochotnými dámami, které mi pomohly najít konkrétní hrob, dokonce mě jedna z nich osobně doprovodila. Mimochodem na tomto hřbitově mají hroby i významní obyvatelé Prostějova: především básník Jiří Wolker či vědec a vynálezce Otto Wichterle, hudební skladatelé František Neumann a Vladimír Ambros, sochařka Hana Wichterlová a řada dalších.
A na prostějovské rodáky se nezapomnělo ani v centru města. Figuruje tu řada známých osobností – gotický stavitel Matěj Rejsek, již zmínění vědec Otto Wichterle a básník Jiří Wolker a také - pro mne zcela neznámý - Edmund Husserl (1859–1937), jeden z nejvýznamnějších filozofů 20. století. Mezi jeho žáky patřili například Jean-Paul Sartre, Jan Patočka, Eugen Fink a další. Založil velmi vlivný směr – fenomenologii, a našel uplatnění také v teorii umění, psychologii, sociologii a právní vědě.
Stará radnice v Prostějově je překrásná renesanční budova, v níž najdete expozici Muzea Prostějovska věnované historii a měření času, a básníkovi Jiřímu Wolkerovi. Nová radnice má vyhlídkovou věž a nádherně vyzdobené secesní interiéry. Za zmínku stojí i Národní dům, vrcholné dílo české secese od architekta Jana Kotěry.
Nás si našla "duše" domu zvaného Špalíček. Dům, kde sídlí Špalíček, je bývalým domem bývalého židovského ghetta. Hlavní budova domu Uprkova 18 je pravděpodobně barokní s úpravami v období klasicismu. A v přízemí najdete kavárnu a cukrárnu s neobyčejně citlivě upraveným interiérem.
Obě města jsou doslova protkaná pamětihodnostmi. Jeden den vám k návštěvě rozhodně nestačí. Specifická architektura, malebná náměstí a monumentální stavby vás pohltí a nepustí. Naplánujte si alespoň prodloužený víkend a přijeďte poznat Prostějov, Olomouc i jejich okolí.
Pozn: MHD Prostějov: Senioři od 70 let zdarma, od 65 let cestují za výrazně snížené jednotlivé jízdné
S využitím zdroje: https://www.kudyznudy.cz