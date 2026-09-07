Z plochy pro výcvik autoškoly se stalo provizorní parkoviště, upraví ho na trvaléPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Z plochy pro výcvik autoškoly se stalo provizorní parkoviště, upraví ho na trvalé
Na útěku je opět pacientka Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Jedná se o opakovaný útěk z uvedeného...
Aplikace DigiDiaDem, na které pracují plzeňští odborníci, dokáže zachytit prvotní příznaky onemocnění, jako...
Muž, který v noci navštívil cizí byt a na útěk se dal, až když začala strachy křičet probuzená...
Týden předtím, než se málo známý zámek Březina na Rokycansku po dlouhé době otevře na jeden den veřejnosti,...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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