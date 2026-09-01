S čerstvým řidičákem se obcí řítil skoro 150 km/h. V autě vezl tři lidiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
S čerstvým řidičákem se obcí řítil skoro 150 km/h. V autě vezl tři lidi
Pro Abdallaha Gninga skončila podzimní část sezony předčasně. Sedmadvacetiletý senegalský útočník utrpěl po...
V Ostravě srazil dnes dopoledne osobní vlak ženu, na místě zemřela. Provoz na trati do Havířova byl...
Ostravu čeká v letošním školním roce slučování některých menších škol a školek, žádné budovy se ale zatím...
Ostravané v roce 2025 vyprodukovali téměř 20 tisíc tun objemného odpadu. Ten tvořil zhruba 17 procent z...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →