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S čerstvým řidičákem se obcí řítil skoro 150 km/h. V autě vezl tři lidi

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Dopravní policisty z Frýdku-Místku překvapil před pár týdny řidič AUDI. V obci Dolní Domaslavice mu totiž na radaru naměřili rychlost 148 kilometrů za hodinu. Řidičský průkaz měl mladý řidič jen pár měsíců, v autě navíc při nebezpečné jízdě necestoval sám.
S čerstvým řidičákem se obcí řítil skoro 150 km/h. V autě vezl tři lidi

S čerstvým řidičákem se obcí řítil skoro 150 km/h. V autě vezl tři lidi

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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