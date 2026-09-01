Turistky našli v hotelu na Mallorce v bezvědomí. Na problém v pokoji si hosté stěžovali už předtím

Dramatický případ se odehrál o víkendu v hotelu v turistickém letovisku El Arenal na Mallorce. Dvě německé turistky byly v sobotu nalezeny ve svém pokoji v bezvědomí. Následně se ukázalo, že utrpěly vážnou otravu oxidem uhelnatým, kvůli které musely být převezeny do nemocnice. Vyšetřování události pokračuje a policie se snaží zjistit, odkud se nebezpečný plyn do pokoje dostal a zda bylo možné celé situaci zabránit. Zásadní okolnosti případu začaly vycházet najevo až později.
Na pokoj si údajně stěžovali už předchozí hosté
Podle nových zjištění se totiž zdá, že problémy se stejným pokojem mohly existovat už před příjezdem obou německých turistek. Hosté, kteří jej využívali před nimi, si měli stěžovat na nepříjemné podráždění nebo svědění v krku. Situace měla dojít tak daleko, že byli následně přestěhováni do jiného pokoje.
Ještě závažnější je informace, že také samotné turistky měly předtím, než byly nalezeny v bezvědomí, upozornit hotel na to, že se v jejich pokoji děje něco neobvyklého. Právě tato okolnost se nyní může stát důležitou součástí vyšetřování, protože policisté budou zřejmě zjišťovat nejen technickou příčinu úniku, ale také to, jak hotel na předchozí upozornění reagoval.
Vyšetřování se zaměřilo na technické zázemí hotelu
Jednou z hlavních vyšetřovacích verzí zůstává možnost, že oxid uhelnatý pocházel z technického zařízení souvisejícího s kuchyňskou částí hotelu. Prověřuje se mimo jiné vadný nebo nesprávně fungující kotel a také systém, kterým mohl nebezpečný plyn pronikat dále do budovy. Podle dosavadních informací se mohl do pokoje turistek dostat prostřednictvím ventilačního nebo vzduchotechnického systému.
Definitivní příčina ale zatím potvrzena není a okolnosti události nadále prověřují vyšetřovatelé. Oxid uhelnatý je mimořádně nebezpečný právě tím, že jej člověk běžnými smysly nemusí včas zaznamenat. Při jeho nahromadění v uzavřeném prostoru může postupně způsobit bolest hlavy, nevolnost, zmatenost, ztrátu vědomí a při vysoké koncentraci také ohrožení života.
Zasažen byl také zaměstnanec hotelu
Nebezpečný plyn přitom nezasáhl pouze obě ubytované ženy. Lehkou intoxikaci utrpěl také jeden z pracovníků hotelu, což podporuje podezření, že problém nemusel být omezen pouze na samotný pokoj. Obě turistky na tom byly výrazně hůře a po jejich nalezení následoval rychlý převoz do nemocnice, kde skončily ve vážném stavu.
Případ nyní vyvolává otázky především kvůli tomu, co se v hotelu dělo už před samotnou otravou. Pokud se potvrdí, že na problémy v pokoji upozorňovali předchozí hosté a později i samotné turistky, bude důležité zjistit, zda hotel situaci dostatečně prověřil. Vyšetřování proto nebude zaměřené jen na hledání konkrétní technické závady, ale pravděpodobně také na události, které tragické noci předcházely.
Zdroje: ultimahora.es, mallorcamagazin.com, europapress.es, majorcadailybulletin.com