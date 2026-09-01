Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Liberec ztrácí další oporu. Bosenský záložník Mahmič dal přednost Turecku před Celtikem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Liberec ztrácí další oporu svého týmu. Bosenský záložník Ermin Mahmič odchází ze severu Čech a štěstí bude hledat v turecké nejvyšší soutěži. Pro Slovan je to další citelná ztráta, již na začátku letního přestupového okna odešli Toumani Diakité a Ange N’Guessan do pražské Slavie
Liberec ztrácí další oporu. Bosenský záložník Mahmič dal přednost Turecku před Celtikem

Liberec ztrácí další oporu. Bosenský záložník Mahmič dal přednost Turecku před Celtikem

Zdroj: FC Slovan Liberec
Reklama
Další články z SportWin
Chorvatsko má prvního šampiona v těžké váze. Já jsem přítomnost, culil se Hrgovič
Chorvatsko má prvního šampiona v těžké váze. Já jsem přítomnost, culil se Hrgovič
Lukeš v Číně potvrdil roli jedničky v moderním pětiboji a stal se mistrem světa
Lukeš v Číně potvrdil roli jedničky v moderním pětiboji a stal se mistrem světa

V roce 2002 ovládl mistrovství světa v moderním pětiboji Michal Sedlecký a Česká republika musela čekat...

Přestupová bomba v závěru letního okna. Liverpool zaplatí za hvězdného útočníka pořádný balík
Přestupová bomba v závěru letního okna. Liverpool zaplatí za hvězdného útočníka pořádný balík

Konec letního přestupového okna se kvapem blíží, což však neznamená, že se několik zajímavých transferů...

Pogačar se pádu na Vueltě nevyhne operaci. Zářijové mistrovství světa v Montrealu se jej týkat nebude
Pogačar se pádu na Vueltě nevyhne operaci. Zářijové mistrovství světa v Montrealu se jej týkat nebude

Španělská Grand Tour je pro něj zakletá, zatím ji v historii nikdy neovládl. Nestane se tak ani...

Vidím zápasy, které můžeme zvládnout, říká Trpišovský po losu Ligy mistrů. Na koho se těší?
Vidím zápasy, které můžeme zvládnout, říká Trpišovský po losu Ligy mistrů. Na koho se těší?

Pražská Slavia cobi mistr uplynulého ročníku Chance Ligy proklouzla přímo do ligové fáze Ligy mistrů a ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.