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SRPEN 2026: Prague Pride, obří účtenka Rusku a rozloučení s Invalidovnou

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Druhý prázdninový měsíc začal festivalem Prague Pride, ze kterého Drbna přinesla fotoreportáž. Podívali jsme se i na setkání k výročí sovětské okupace a naposledy si prohlédli Invalidovnu před velkou rekonstrukcí. Věnovali jsem se několika případům týrání zvířat, k tomu sledovali i dění ve sportu a v kultuře.
SRPEN 2026: Prague Pride, obří účtenka Rusku a rozloučení s Invalidovnou

SRPEN 2026: Prague Pride, obří účtenka Rusku a rozloučení s Invalidovnou

Zdroj: Koláž Drbny
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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Pražská Drbna
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