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Dovolenková destinace, která je na vrcholu až v září a říjnu: Vykoupete se v krásně teplém moři za zlomek ceny

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Makarská ukazuje po hlavní sezoně úplně jinou tvář. Moře zůstává dlouho příjemné, pláže se vyprázdní a místo letního shonu přichází klid.
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Zdroj: Fotografie: kallerna / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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