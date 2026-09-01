Zaměstnanci odmítli natáčet, tak sehnala kamarády. Majitelka hostince z Ano, šéfe! promluvila, jak probíhalo natáčení

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Zaměstnanci odmítli natáčet, tak sehnala kamarády. Majitelka hostince z Ano, šéfe! promluvila, jak probíhalo natáčeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kuchař, kterého Zdeněk Pohlreich v prvním dílu nové série chválil za talent „od Pána Boha“, v Hostinci U Zlatého buřtu nikdy běžně nevařil.
Ano, šéfe!
Zdroj: Se svolením TV Prima
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