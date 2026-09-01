Daniela Peštová zveřejnila snímky v bikinách. Její postava vyvolala mezi fanoušky lavinu komplimentů

Česká supermodelka Daniela Peštová má za sebou více než tři desetiletí ve světě módy, přesto ani dnes nepůsobí dojmem, že by se chtěla před objektivem schovávat. Právě naopak. Konec léta připomněla sérií fotografií a krátkých záběrů z pobytu u moře, kde se objevila v bikinách a jednoduchém plážovém stylingu. Celou sérii postavila především na výrazných odstínech moře, které připodobnila k barvě končícího srpna.
Vedle plavek zvolila volně přehozenou košili, sluneční brýle a klobouček, takže výsledkem nebyla klasická dokonale naaranžovaná módní fotografie, ale spíše uvolněná letní momentka. Právě spojení jednoduchosti a postavy, kterou si Peštová dlouhodobě udržuje, vyvolalo mezi jejími sledujícími největší odezvu.
Fanoušci obdivovali hlavně její postavu
Pod zveřejněnými fotografiemi se rychle začaly objevovat pochvalné reakce. Lidé vyzdvihovali nejen její vzhled, ale také skutečnost, že Peštová ani v 55 letech nepůsobí, jako by se snažila svůj věk skrývat. Ostatně podobně se k tématu stárnutí staví už delší dobu. V rozhovoru z letošního roku otevřeně uvedla, že věk příliš neřešila ve třiceti ani v padesáti a nehodlá se jím omezovat ani nyní. Přestože její kariéra začala už před více než 35 lety a během ní se dostala na titulní strany prestižních časopisů i přehlídková mola světových značek, stále se v modelingu objevuje a podle vlastních slov existují dokonce zakázky, na které je ještě stále příliš mladá.
Za její současnou formou přitom podle modelky nestojí žádný jednoduchý trik. Sama už dnes neposuzuje dobrou kondici podle čísla na váze nebo velikosti plavek. Podstatnější je pro ni dostatek energie, kvalitní spánek, zdraví a pocit síly, díky kterému může pracovat, cestovat a pravidelně se hýbat. Do běžné péče o sebe zahrnuje vyvážené stravování, pohyb a regeneraci. Podobnou myšlenku sdílela už během léta, kdy rovněž zveřejnila fotografie v bikinách. Místo honby za konkrétní váhou tehdy zdůraznila dlouhodobou a každodenní péči o vlastní tělo.
Stárnutí bere jako přirozenou součást života
Peštová se tak v posledních letech stále více vzdaluje představě modelky, která musí za každou cenu působit mladší. Naopak opakovaně dává najevo, že datum narození nepovažuje za hranici, která by měla určovat, co žena může nosit, dělat nebo jak se má prezentovat. Ve světě, kde jsou známé ženy často posuzovány právě podle věku a vzhledu, jde o poměrně výrazný postoj. Sama přitom nijak nezastírá, že dobrá kondice vyžaduje pravidelnost a péči, nikoliv zázračná řešení.
Důležitou roli v jejím životě má dlouhodobě také rodina. S hudebníkem Pavolem Haberou tvoří pár už více než čtvrt století a společně mají dvě děti, dceru Ellu a syna Paula. Peštová má také staršího syna Yannicka z předchozího manželství. Přestože část života tráví ve Spojených státech a stále se věnuje pracovním projektům, na sociálních sítích vedle profesionálních snímků pravidelně ukazuje také cestování, sport a běžné rodinné okamžiky. Aktuální fotografie od moře tak zapadají do obrazu ženy, která se ani po padesátce nehodlá řídit představou okolí o tom, jak by měla v určitém věku vypadat nebo žít.
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