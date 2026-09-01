U turistického letoviska vypukly dva požáry. Úřady nevylučují, že je někdo založil úmyslně

K události došlo v pondělí 31. srpna dopoledne v oblasti Cape Greco na jihovýchodě Kypru, která patří mezi známé výletní cíle turistů pobývajících například v nedaleké Ayia Napě. Dvě samostatná ohniska požáru byla zaznamenána podél silnice vedoucí od lokality Sea Caves směrem k environmentálnímu informačnímu a vzdělávacímu centru Cape Greco. Lesní odbor dostal informaci o požárech v 10.37 hodin. Nešlo přitom o jedno souvislé místo, ale o dva samostatné požáry, což je také jedním z důvodů, proč se nyní okolnosti jejich vzniku podrobně prověřují.
Situace mohla mít výrazně vážnější průběh, kdyby si ohně včas nevšimli lidé projíždějící nebo procházející místem. Právě kolemjdoucí se do hašení pustili jako první a obě ohniska dokázali zlikvidovat ještě předtím, než se plameny stačily rozšířit do okolní vegetace. Lesní odbor jejich rychlou reakci následně ocenil s tím, že zásah veřejnosti zabránil většímu požáru. V suché krajině jihovýchodního Kypru může být přitom zejména během letního období rychlé zachycení podobného ohniska rozhodující.
Hasiči oblast následně zajistili
Na místo poté dorazili pracovníci kyperského lesního odboru společně s hasiči, kteří obě lokality zkontrolovali a zajistili. Jednotky lesního odboru zároveň zůstaly v oblasti v pohotovosti a pokračovaly v jejím monitorování, aby se vyloučila možnost opětovného rozhoření. Podle dostupných informací se požáry podařilo zastavit natolik rychle, že nedošlo k jejich většímu rozšíření.
Pozornost se proto nyní přesouvá především k otázce, proč dvě ohniska vznikla téměř současně v blízkosti stejné komunikace. Přesná příčina zatím potvrzena nebyla a vyšetřování pokračuje. Mluvčí lesního odboru Glafkos Kyriakou uvedl, že mezi prověřovanými možnostmi zůstává také úmyslné založení požárů. Úřady tedy v této fázi žhářství nepotvrdily, zároveň jej však ani nevyloučily.
Oblast patří k vyhledávaným místům jihovýchodního Kypru
Cape Greco leží mezi turistickými oblastmi Ayia Napa a Protaras a návštěvníky přitahuje především skalnatým pobřežím, mořskými jeskyněmi a přírodními trasami. Lokalita Sea Caves, v jejíž blízkosti se požáry objevily, je součástí národního lesního parku Cape Greco. Právě vysoká návštěvnost oblasti znamenala, že si lidé vznikajícího požáru všimli velmi rychle. V tomto případě jejich okamžitý zásah zabránil tomu, aby se z několika menších ohnisek stala podstatně závažnější událost.
Zdroje: cyprus-mail.com, en.politis.com.cy, en.sigmalive.com