Jedna z nejoblíbenějších pláží Kypru se dostala mezi nejfotografovanější na světě. Češi ji dobře znají

Kdo někdy navštívil Ayia Napu, pravděpodobně o Nissi Beach alespoň slyšel. Oblíbená pláž patří dlouhodobě mezi nejznámější místa východního pobřeží Kypru a během hlavní sezony bývá jedním z turistických magnetů celé oblasti. Nově se může pochlubit také výrazným úspěchem na sociálních sítích.
V celosvětovém žebříčku obsadila 11. příčku a stala se vůbec nejvýše umístěnou kyperskou pláží. Autoři srovnání přitom nesledovali pouze celkový počet fotografií a příspěvků na Instagramu. Výsledek přepočítávali podle délky jednotlivých pláží, což zvýhodnilo místa, která dokážou na relativně malém prostoru vyvolat mimořádně velký zájem návštěvníků. Kypr měl v žebříčku ještě jednoho zástupce
Právě Nissi Beach v tomto ohledu dopadla velmi dobře.
Pláž dlouhá přibližně 675 metrů byla spojena s 258 371 příspěvky na Instagramu. V přepočtu tak připadalo přibližně 383 příspěvků na jediný metr pobřeží. Pro představu jde o množství fotografií, které Nissi Beach posunulo před řadu známých přímořských míst z mnohem větších turistických destinací.
Svou roli může hrát i charakter samotné pláže. Nissi Beach je známá světlým pískem, velmi mělkou tyrkysovou vodou a malým ostrůvkem ležícím nedaleko pobřeží, ke kterému se za vhodných podmínek dá projít mělčinou.
Kyperská pláž zaujala celý svět. Nissi Beach patří mezi nejvíce instagramovatelné a obsadila 11. příčku.
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Nissi Beach nebyla jedinou kyperskou lokalitou, která se do výsledného pořadí dostala.
Fig Tree Bay v letovisku Protaras skončila na 60. místě na světě. U pláže dlouhé 818 metrů bylo zaznamenáno 59 696 instagramových příspěvků. V jejím případě tak připadalo přibližně 73 příspěvků na jeden metr pobřeží. Rozdíl mezi dvěma známými kyperskými plážemi je tedy výrazný, přesto se obě dokázaly prosadit v konkurenci známých destinací z celého světa.
Dobře si vedl i samotný Kypr. Země byly porovnávány podle nejlépe umístěné pláže a
ostrovní stát díky výsledku Nissi Beach obsadil osmou pozici mezi 36 hodnocenými zeměmi. Nissi byla zároveň jedinou kyperskou pláží, která pronikla do první světové dvacítky. První místo patří slavné Bondi Beach
Konkurence přitom nebyla malá. Studie původně pracovala s více než 160 známými plážemi, přičemž do hlavního žebříčku se kvalifikovalo 98 z nich.
Podmínkou bylo alespoň 50 tisíc příspěvků na Instagramu. Údaje o sociální síti byly shromážděny 5. srpna a délky jednotlivých pláží byly určovány s využitím dat OpenStreetMap.
Celosvětovým vítězem se nakonec stala
Bondi Beach v Austrálii, která měla více než dva miliony instagramových příspěvků. Za ní následovala Venice Beach ve Spojených státech a třetí místo připadlo další australské pláži Coogee Beach. Mezi nejvýše postavenými místy se objevily také například Padang Padang v Indonésii nebo havajská Waikiki.
Výsledky zároveň ukazují, že popularitu pláže na sociálních sítích neurčuje pouze její velikost nebo počet turistů. Důležitou roli může mít
snadná dostupnost, výrazná scenérie a prostředí, které je na fotografiích okamžitě rozpoznatelné. A právě v této kombinaci má Nissi Beach výraznou výhodu. Pro Kypr je tak její jedenácté místo nejen zajímavostí ze světa sociálních sítí, ale také další reklamou pro jednu z nejnavštěvovanějších částí ostrova.
cyprus-mail.com, cyprus-faq.com