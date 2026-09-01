Velký přehled: Které domácí spotřebiče sežerou nejvíce elektřiny. První 3 mnohé překvapí

Skrytý žrout energie, který běží pořád
Když se podíváte na roční spotřebu domácnosti, chladnička s mrazničkou vám sebere 10 až 20 procent celkového účtu. Přitom její okamžitý příkon není nijak závratný – problém je v tom, že musí pracovat nepřetržitě 365 dní v roce, bez jediné přestávky.
Ještě horší je situace u starších modelů. Zastaralá chladnička může spotřebovat až trojnásobek energie oproti moderním modelům s energetickou třídou A nebo B (od března 2021 platí v EU nové štítky se stupnicí A až G, původní označení A+ či A++ už neexistují). Zásadní roli hraje také umístění – pokud stojí chladnička vedle sporáku nebo u vytápěné stěny, kompresor musí pracovat intenzivněji a žere víc proudu.
Častým hříchem je také dlouhé civění do otevřených dvířek nebo nedůsledné zavírání. Jednou za čas to velkou díru do rozpočtu neudělá, ale jako pravidelný návyk vás to může stát stovky korun ročně.
Ohřev vody: tichý rekordman v nákladech
Na špici žebříčku energetické náročnosti se pravidelně objevuje elektrický bojler s příkonem 2 000 až 3 000 wattů. Za rok dokáže spotřebovat 1 500 až 2 500 kilowatthodin, což z něj dělá jednoho z nejdražších spolubydlících v domácnosti.
Hlavní potíž tkví v tom, že bojler často ohřívá vodu na zbytečně vysokou teplotu, i když ji v danou chvíli vůbec nepotřebujete. Snížení teploty na 55 stupňů je hygienicky bezpečné a zároveň výrazně úspornější. Další chytrý tah: instalovat časovač, který zapne ohřev pouze v době, kdy platí nejlevnější tarif.
Podobně funguje i pračka – samotný motor a otáčení bubnu spolknou jen minimum energie, zatímco až 90 procent elektřiny mizí v topném tělese, které ohřívá vodu. Při praní na 60 stupňů dosahuje příkon 1 500 až 2 000 wattů. Přitom stačí přepnout na 40 stupňů a ušetříte 30 až 40 procent nákladů na jeden cyklus – většina moderních pracích prostředků funguje spolehlivě i při nižších teplotách.
Vaření a pečení: krátká špička s obrovským odběrem
Elektrické sporáky a trouby patří mezi spotřebiče s nejvyšším okamžitým odběrem energie. Indukční varná deska při plném výkonu spotřebuje 3 000 až 7 000 wattů, sklokeramické plotýnky jsou na tom o něco lépe, ale rozdíl není dramatický. Elektrická trouba při běžném pečení vyžaduje příkon mezi 2 000 a 3 500 wattů.
Zajímavostí je, že indukce je oproti klasické sklokeramice úspornější zhruba o 30 až 40 procent – ohřívá totiž přímo dno nádoby pomocí elektromagnetického pole, takže teplo neuniká do okolí. Při vaření pomůže i obyčejné přikrytí hrnce pokličkou, které zkrátí čas varu až o polovinu. A při pečení? Vypněte troubu 10 až 15 minut před koncem – zbytkové teplo pokrm dopeče samo, aniž byste spálili jediný watt navíc.
Zbytečně dlouhé předehřívání prázdné trouby je další častou chybou, která se podepíše na účtu. Pokud máte pocit, že platíte za elektřinu podezřele moc, možná právě tady hledejte příčinu.
Sušička prádla: pohodlí za vysokou cenu
Pokud patříte mezi majitele sušičky prádla, připravte se na to, že tento spotřebič se řadí do první trojky nejnáročnějších žroutů energie v domácnosti. Nejlevnější alternativa? Klasické sušení na vzduchu, které je zadarmo a navíc šetří textilie před opotřebením. Daní za to je ovšem čas a menší komfort – musíte si vybrat, na čem vám záleží víc.
Vampíři v zásuvce: spotřebiče, které žerou i vypnuté
Televize, herní konzole, set-top boxy nebo nabíječky zůstávají zapojené v pohotovostním režimu a odebírají proud nepřetržitě, i když je nikdo nepoužívá. Dohromady mohou tvořit 5 až 10 procent ročního účtu za elektřinu.
Řešení je přitom jednoduché: použijte prodlužovací kabel s vypínačem a celou sestavu odpojte jedním stiskem. Dnes můžete využít i chytré zásuvky s měřením spotřeby nebo levné domácí wattmetry, které vám přesně ukážou, kolik energie jednotlivé přístroje v režimu standby skutečně spotřebují.
Mezi energeticky náročné přístroje patří také klimatizace s příkonem 1 000 až 3 500 wattů při chlazení i vytápění. Konkrétní spotřeba závisí na nastavení teploty a délce provozu. Využitím inteligentního termostatu a správným nastavením denních a nočních cyklů dokážete snížit její spotřebu přibližně o 20 procent.
Jednoduché triky, které fungují hned
Na snížení výdajů za elektřinu přitom nepotřebujete žádné velké ani komplikované změny. Už jen výměna starých žárovek za moderní LED osvětlení dokáže ušetřit až 80 procent energie na svícení. Snížení teploty v místnostech o jeden stupeň v zimě přinese úsporu kolem 5 procent na nákladech za vytápění.
K dalším účinným krokům patří pravidelné odmrazování mrazničky a odstraňování vodního kamene z bojleru a pračky. Důležité je také plánovat zapínání velkých spotřebičů na časy mimo energetickou špičku a postupně nahrazovat staré přístroje novějšími modely s úspornější třídou.
Některá řešení si vyžadují trochu nastavování nebo drobnou investici (třeba prodlužovačka s vypínačem), ale nejčastěji stačí jednoduše změnit návyky. A právě ty mohou udělat největší rozdíl mezi přijatelným a bolestivě vysokým účtem za elektřinu.
Zdroje článku: energysage.com, pcworld.com, techbyte.sk, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý