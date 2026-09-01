Meteorologové upravili výhled na září: Nová předpověď přináší jednu zprávu, která Čechy potěší

Začátek září může v Česku připomínat spíše pokračování pozdního léta než nástup chladného podzimu. První zářijový týden má být podle aktuálního výhledu teplotně nadprůměrný. Průměrné minimální teploty se mají pohybovat kolem 13 stupňů, zatímco nejvyšší denní hodnoty budou v průměru dosahovat přibližně 24 stupňů. V jednotlivých dnech a regionech se samozřejmě mohou teploty dostat i výše. Pro lidi, kteří doufali v pokračování příjemného počasí i po skončení prázdnin, je to dobrá zpráva. Prudký přechod do chladného a deštivého podzimu současné modely pro první dny měsíce nenaznačují.
Výraznější ochlazování přijde až postupně
Také další část září by měla být poměrně mírná. Jednotlivé týdny se podle dlouhodobého výhledu budou pohybovat především na hranici teplotního průměru a nadprůměru. Nelze tedy očekávat, že by se hned po prvním zářijovém týdnu počasí výrazně zlomilo. S postupujícím měsícem ale začne být stále více znát blížící se podzim. Nejvýraznější pokles teplot meteorologové v současnosti předpokládají v posledním sledovaném týdnu od 21. do 27. září. Průměrná noční minima by se tehdy mohla dostat přibližně k sedmi stupňům a nejvyšší denní teploty kolem 18 stupňů.
Změna bude patrná především ráno a večer. Zatímco během prvních zářijových dní ještě může postačit lehčí oblečení, ve druhé polovině měsíce už budou chladnější rána výrazně častější. Dlouhodobý výhled přitom neznamená přesnou předpověď pro jednotlivé dny. Ukazuje především pravděpodobný charakter celého období a ten nyní naznačuje pozvolný přechod od pozdně letního počasí k běžným zářijovým teplotám, nikoliv náhlý nástup výrazného chladu.
Změnil se také výhled srážek
Podstatná změna se týká množství deště. Ještě před několika dny to vypadalo, že začátek září bude srážkově spíše chudý a některé týdny mohou skončit pod dlouhodobým průměrem. Novější výhled je v tomto směru příznivější a celé období od konce srpna do závěru září nyní vychází srážkově jako průměrné. V jednotlivých týdnech se očekává průměrný úhrn kolem deseti milimetrů. Neznamená to ovšem pravidelný déšť rozložený rovnoměrně po celé republice.
Srážky mají často přicházet v podobě přeháněk a místy také bouřek. V některých oblastech se může objevit i déle trvající déšť, jinde naopak spadne vody výrazně méně. Právě lokální charakter srážek může způsobit velké rozdíly mezi jednotlivými částmi republiky. Po suchých obdobích letošního léta je nicméně posun směrem k běžnému množství srážek pozitivní zprávou pro krajinu, půdu i zahrady. Pro celé období od 31. srpna do 27. září činí dlouhodobý průměr srážek v Česku přibližně 53 milimetrů.
Celkově tak aktuální prognóza vykresluje září jako měsíc bez výrazného teplotního propadu. Začátek má být teplejší než obvykle, postupně se teploty přiblíží normálu a citelnější ochlazení se očekává hlavně ke konci měsíce. Současně se zvýšila šance, že srážek nebude tak málo, jak naznačovaly předchozí výpočty. Dlouhodobé modely se mohou s každým dalším přepočtem měnit, současný scénář ale zatím ukazuje na poměrně mírný začátek meteorologického podzimu.
Zdroje: tn.nova.cz, chmi.cz