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Meteorologové upravili výhled na září: Nová předpověď přináší jednu zprávu, která Čechy potěší

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Meteorologický podzim sice začal, počasí se ale zatím do typicky podzimního režimu nechystá. Nový dlouhodobý výhled počítá s teplejším začátkem září a mění se také očekávání ohledně srážek. Ty by nakonec neměly být tak slabé, jak se ještě před několika dny zdálo.
Meteorologové upravili výhled na září: Nová předpověď přináší jednu zprávu, která Čechy potěší

Meteorologové upravili výhled na září: Nová předpověď přináší jednu zprávu, která Čechy potěší

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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