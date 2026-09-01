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Letní opálení ještě několik týdnů po dovolené? Je to možné

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Pobyt na sluníčku udělal své, máte krásně hnědou pokožku a děsí vás představa, že bude za pár dní pryč. No, nemusí se to stát. Zde je pár tipů na to, jak prodloužit letní opálení alespoň o několik týdnů.
Letní opálení ještě několik týdnů po dovolené? Je to možné

Letní opálení ještě několik týdnů po dovolené? Je to možné

Zdroj: Nadya Korobkova / Shutterstock
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