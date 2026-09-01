Ovdovělá zpěvačka Marcela Březinová snad vůbec nestárne: Prozradila, jak to má se vztahy po smrti manžela

Marcela Březinová ani po letech neztrácí energii a chuť do života. Po bolestné ztrátě manžela Zdeňka Švarce našla klid v rodině, domově se zahradou i vnoučatech. Nové lásce se nebrání, ale jak sama říká, dobře jí je i samotné.
Marcela Březinová patří už několik desetiletí k výrazným osobnostem české hudební scény. Zpěvačka, která začínala mimo jiné v legendární skupině O.K. Band, později úspěšně pokračovala na sólové dráze a dodnes zůstává aktivní na hudební scéně. Kromě hudby si však získala pozornost také svým osobitým stylem, energií a tím, že se nikdy nebála změn. I přes životní tragédie dle nás na In-Lifestyle stále působí jako žena, která má chuť užívat si života naplno.
Osudové tragédie ji nezlomily
Osud připravil oblíbené zpěvačce i velmi bolestivé chvíle. Když ve 21 letech stála na začátku kariéry, musela se vyrovnávat s těžkou ztrátou maminky, která spáchala sebevraždu. A jakoby snad měla něco předepsáno v osudu, stejný odchod ze světa si vybral i její manžel. Je to už patnáct let, co přišla o svého dlouholetého partnera a otce svých dětí Zdeňka Švarce, hudebníka, skladatele a producenta, který zemřel v roce 2011. Jeho smrt byla pro zpěvačku obrovskou ranou a velmi nečekanou tragédií.
Jak tehdy popsal deník Super, nic nenasvědčovalo tomu, k čemu se schyluje. I pro Miroslava Donutila byla tato smrt nepochopitelná, protože uvedl, že šťastnějšího člověka neviděl. Marcela Březinová tak dodnes nemá jasno v tom, jaké pohnutky jejího manžela k tomuto činu vedly. Nakonec jí však nezbylo, než se s bolestnou ztrátou vyrovnat a najít cestu, jak pokračovat dál.
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Když samota není prohra, ale volba
Dnes už se Marcela Březinová na život dívá s nadhledem. Samota pro ni není něco, čeho by se bála, a zároveň se nebrání tomu, že by v jejím životě mohl být znovu partner. „Když někoho potkám, vůbec se vztahu bránit nebudu, pokud budeme kompatibilní. Ale je mi dobře i samotné. Člověk by měl být spokojený s tím, co má a snažit se to s láskou opečovávat. To se netýká jenom hmotných statků, ale i vztahů,“ řekla pro iDnes.
Velkou oporu a radost jí dnes přináší především rodina. Zpěvačka žije v domě se zahradou, kde si užívá klidnější život mimo ruch velkoměsta. Ráda pečuje o své okolí a právě domov je pro ni místem, kde může odpočívat a načerpat energii. Velkou životní radostí jsou pro ni také vnoučata, dvouletý Jáchym a čtyřletý Matýsek, se kterými ráda tráví čas. Ještě ale není babičkou v důchodu. Stále pracuje a je za to ráda. „Zaplaťpánbůh, pořád přicházejí nějaké nabídky. Jsem z toho nadšená. Buďto vystupuji komorně s pianistou, anebo nově i s kytaristou,“ popsala, jak se stále s radostí věnuje své hudební kariéře, která trvá už 45 let.
Přestože Marcela Březinová oslavila už 65. narozeniny, její věk byste jí nehádali. Vždycky platila za krasavici a ani vyšší věk jí neubírá na její kráse a vitalitě. Není to však úplně zadarmo. Skvělou postavu si totiž udržuje pravidelným pohybem už od mládí. „Vždycky jsem tančila nebo plavala. Teď hodně chodím a dlouhá léta se věnuji józe. Buď cvičím sama doma, nebo jezdím na retreaty,“ prozradila recept, jak si stále udržovat stejnou konfekční velikost.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Marcela Březinová snad vůbec nestárne. Po smrti manžela se vztahům nevyhýbá, ale samota ji prý netrápí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.