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Dara Rolins potřebovala být sama. Sbalila kufry a bez Nedvěda odletěla do Emirátů

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Dara Rolins (53) si po náročných měsících dopřála čas pouze pro sebe. Sbalila kufry a odletěla do Spojených arabských emirátů, kde má společně se svým snoubencem Pavlem Nedvědem (54) apartmán. Tentokrát však vyrazila něj i své dcery Laury. Na sociálních sítích následně vysvětlila, proč je pro ni občasná samota důležitá.
Dara Rolins odletěla sama do Emirátů.

Dara Rolins odletěla sama do Emirátů.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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