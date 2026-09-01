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Šéfové armád NATO se sejdou v Kodani, na programu je i Ukrajina

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Nejvyšší vojenský orgán Aliance, Vojenský výbor NATO, se 18. a 19. září 2026 sejde v dánské Kodani na úrovni náčelníků generálních štábů. Jednání povede admirál Giuseppe Cavo Dragone, k hlavním tématům bude patřit posilování kolektivní obrany a podpora Ukrajině.
Šéfové armád NATO se sejdou v Kodani, na programu je i Ukrajina

Šéfové armád NATO se sejdou v Kodani, na programu je i Ukrajina

Zdroj: Wikimedia Commons, Chairman of the Joint Chiefs of Staff
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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