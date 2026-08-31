ChatGPT a Codex nyní podporují více Google účtů pro práci s emaily a kalendářemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ChatGPT a Codex nyní podporují více Google účtů pro práci s emaily a kalendářem
Populární řada Spark Go od firmy Tecno se rozrůstá o jeden nový přírůstek, který na mobilním trhu budeme...
Čtvrtou šanci na úspěch dostává známý tablet s označením T21 od společnosti HMD, která již od roku 2022 bez...
Anker nedávno uvedl na trh nová sluchátka Liberty 5 Pro Max, která na první pohled zaujmou vestavěným...
I v uplynulých sedmi dnech se ve světě technologií udála spousta zásadních věcí. Pokud jste nestíhali...
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