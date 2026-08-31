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ChatGPT a Codex nyní podporují více Google účtů pro práci s emaily a kalendářem

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ChatGPT a Codex nově podporují práci s více Google účty. Uživatelé tak už nejsou omezeni pouze na jeden připojený účet, prostřednictvím kterého mohou pracovat s...
ChatGPT a Codex nyní podporují více Google účtů pro práci s emaily a kalendářem

ChatGPT a Codex nyní podporují více Google účtů pro práci s emaily a kalendářem

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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