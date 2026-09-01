Stačí jedna stížnost souseda a za štěkání psa zaplatíte tisíce. Kdy vám ho ale můžou i zabavit?

Psi přinášejí radost, společnost a bohužel někdy také dost hluku. Zatímco někteří se mohou v bouřlivém štěkání svých chlupatých přátel doslova vyžívat, pro jiné
může být ta samá činnost zdrojem neustálého podráždění – zejména pokud narušuje spánek nebo jiné každodenní činnosti. I proto mohou být pokuty za štěkání poměrně vysoké. Zákony o obtěžování hlukem
„
V zásadě by se znění zákonů, které se tomuto tématu věnuje, dalo shrnout takto: majitelé nemovitostí musí zabránit jakémukoli rušení, které negativně ovlivňuje jejich sousedy. To zahrnuje i hluk způsobený domácími zvířaty.
Pokud pokus o domluvu selže (a podle mých zkušeností se to stává celkem často), mohou poškozené strany věc říká pan Petr T. z Prostějova, předseda SVJ, který prý něco podobného řeší několikrát do roka. předat obecním nebo městským úřadům nebo dokonce orgánům činným v trestním řízení, zejména pokud štěkot přetrvává i během stanovených hodin klidu,“ Zdroj fotografie: Depositphotos Pokuta za štěkání: Majitelé psů se pořádně prohnou. Stačí jedna stížnost. Možné sankce za dlouhodobé patlání štěňat
Důsledky nezvládnutí štěkání psa se mohou rychle stupňovat. Počáteční pokuty se obvykle pohybují okolo 500 až 1 000 Kč, ale postupně se mohou vyšplhat až na 10 000 Kč
nebo dokonce 100 000 Kč, jak jsme na webu adbz informovali už dříve. A zapomínat nesmíte ani na pokuty za chov zvířat v bytových domech. Ty můžete dostat tehdy, pokud jednáte v rozporu s domovním řádem nebo místními vyhláškami. Pozor na týrání zvířat
Ale ve hře není jen rušení nočního klidu. Problémem pro vás může být i
zákon č. 246/1992 Sb. ( Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání). Pokud totiž svého psa necháváte často samotného, můžete do některé z jeho „škatulek“ klidně spadnout. Tak pozor na to – vašeho domácího společníka by vám tak klidně mohli i zabavit, dodává web Aktuálně. Zdroj fotografie: Pixabay Pokuta za štěkání: Majitelé psů se pořádně prohnou. Stačí jedna stížnost.
Hlasité štěkání však není jediným problémem, který může majitelům psů vynést pokutu. Peněžní sankce totiž
mohou být uloženy i za další přestupky – třeba za neočipování, neuklízení po nich na veřejných prostranstvích a vyhýbání se poplatkům. A tento trend se nevyhýbá ani zahraničí – web ČT24 informoval o francouzském městečku, kde se nadměrné štěkání pokutuje přímo jako takové.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková