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Stačí jedna stížnost souseda a za štěkání psa zaplatíte tisíce. Kdy vám ho ale můžou i zabavit?

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Ne vždy je vlastnictví psa takříkajíc bez rizika. Naopak – pokud si nedáte pozor, může vás nepříjemná pokuta čekat třeba i za jeho štěkání.
Stačí jedna stížnost souseda a za štěkání psa zaplatíte tisíce. Kdy vám ho ale můžou i zabavit?

Stačí jedna stížnost souseda a za štěkání psa zaplatíte tisíce. Kdy vám ho ale můžou i zabavit?

Zdroj: whity / Creative Commons / CC BY
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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