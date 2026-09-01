Zdravotní stav Jiřího Adamce budí obavy. Manželka Jana promluvila o tom, jak se mu daří

Režisér Jiří Adamec, kterému je 78 let, se potýká s frontotemporální demencí a jeho zdravotní stav už vyžaduje celodenní odbornou péči. Pobývá proto v sanatoriu Šarlota v Prosečnici. Jeho manželka Jana Adamcová za ním podle svých slov jezdí prakticky každý den. Návštěvy jsou pro ni časově i psychicky náročné, přesto je považuje za důležité. Režisér bývá často unavený, hodně spí a jeho schopnost komunikovat je dnes výrazně omezená. Právě setkání s blízkým člověkem ale podle Jany stále dokáže vyvolat viditelnou reakci. Když ji Jiří uvidí, v rámci svých možností ožije, přestože už většinou řekne jen několik slov.
Z partnerské krize vznikl úplně jiný vztah
Ještě zajímavější je současná situace ve světle toho, čím si dvojice během společných let prošla. Jiří Adamec a Jana Adamcová spolu strávili více než tři desetiletí. Když jejich vztah začínal, známý režisér byl ještě ženatý a měl tři děti. Na společnou svatbu si pár nakonec počkal řadu let a vzal se až v roce 2006. Postupem času ale začalo být zřejmé, že ani jejich manželství nezůstalo bez problémů. Už kolem roku 2019 oba připouštěli partnerskou krizi a později začali žít odděleně. Jana následně otevřeně říkala, že návrat ke klasickému manželskému soužití už nepovažuje za reálný. Úplné zpřetrhání vzájemných vazeb ale nikdy nenastalo.
Právě nemoc režiséra jejich vztah postupně posunula do roviny, kterou zřejmě ani jeden z nich dříve neočekával. Minulé partnerské spory dnes podle Jany ustupují do pozadí. Nejde už o řešení toho, co se mezi nimi před lety pokazilo, ale především o to, aby Jiří nezůstal bez kontaktu s člověkem, kterého zná většinu svého dospělého života. Jana jejich současné propojení popisuje jako velmi blízké a svým způsobem intimní, přestože už nemá podobu klasického partnerského vztahu. S odstupem času podle ní člověk přestává řešit řadu starých křivd a soustředí se především na dobré věci, které spolu dva lidé prožili.
Nemoc změnila i způsob jejich komunikace
Frontotemporální demence může výrazně ovlivňovat osobnost člověka, jeho chování, řeč i schopnost běžně komunikovat s okolím. U Jiřího Adamce je podle jeho manželky právě komunikace stále omezenější. Už v předchozích měsících lidé z jeho okolí popisovali, že režisér své návštěvy vnímá a poslouchá, sám však příliš nemluví. Jana zároveň upozorňovala, že pro něj hraje zásadní roli pravidelný a klidný režim. Neočekávané změny nebo návštěvy, na které není připravený, mohou podle jejích zkušeností způsobit, že je následně několik dní apatický a funguje hůře. Stabilita a známé prostředí jsou proto nyní důležitou součástí jeho každodenního života.
Právě proto zůstává Jiří Adamec v zařízení, kde má odbornou péči k dispozici nepřetržitě. Jana dříve uvedla, že jeho nemoc dospěla do stadia, kdy takovou pomoc potřebuje. Sama přitom přiznává, že každodenní dojíždění znamená dlouhé hodiny strávené na cestě a následně přímo v sanatoriu. Přesto se snaží návštěvy nevynechávat. Nejde podle ní pouze o praktickou pomoc, kterou ostatně zajišťuje personál zařízení, ale především o pocit blízkosti a jistoty, že Jiří nezůstává bez kontaktu s rodinou.
Za televizní legendou zůstává rodina
Jiří Adamec patří k nejvýraznějším televizním režisérům své generace. Diváci si jeho jméno spojují především se seriály Sanitka, Pojišťovna štěstí nebo Cesty domů a také s řadou dalších televizních projektů. Jeho dnešní život je ale od někdejšího pracovního tempa vzdálený. Zatímco dříve stál za kamerou a řídil rozsáhlé televizní produkce, nyní je odkázaný na pomoc druhých a většinu času tráví v klidném režimu sanatoria.
Příběh Jany a Jiřího Adamcových tak dnes není příběhem návratu rozpadlého manželství. Je spíše ukázkou toho, jak se dlouholetý vztah může pod tlakem vážné nemoci proměnit. Partnerské soužití skončilo už před lety, jejich vzájemná blízkost však nezmizela. Jana dnes stojí po boku svého muže jiným způsobem než v době, kdy společně vychovávali děti a žili jako manželé. Sama přitom připouští, že právě v současné situaci dokáže minulost vidět jinak. To, co kdysi působilo zásadně, ztratilo část své váhy a do popředí se dostalo především vědomí společně prožitých let a snaha být nablízku člověku, který ji nyní potřebuje.
extra.cz, ahaonline.cz, cnn.iprima.cz, idnes.cz