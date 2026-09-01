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Zdravotní stav Jiřího Adamce budí obavy. Manželka Jana promluvila o tom, jak se mu daří

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Ještě před několika lety se zdálo, že manželství režiséra Jiřího Adamce a Jany Adamcové dospělo ke svému konci. Přestože spolu dlouhodobě nežijí jako běžný manželský pár, vážná nemoc všechno změnila. Jana dnes za svým mužem pravidelně dojíždí do sanatoria a přiznává, že jejich vzájemné pouto dostalo úplně jinou podobu.
Jiří Adamec prochází těžkým obdobím. Jana Adamcová odhalila nové informace o jeho zdravotním stavu.

Jiří Adamec prochází těžkým obdobím. Jana Adamcová odhalila nové informace o jeho zdravotním stavu.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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