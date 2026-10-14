Žádný kadeřník. Jitka Boho vděčí za podzimní odstín vlasů přelivu z drogerie

Jitka Boho je nejen vítězka Miss
Jitka Boho rozhodně patří mezi nejkrásnější české Miss. Korunku v soutěži Česká Miss získala v roce 2010. Kromě modelingu se už v té době věnovala i zpěvu, byla členkou kapely Spirit Rock, se kterou se zúčastnila i populární pěvecké soutěže Superstar. Rovněž slavná kráska zazářila i na filmovém plátně, a to když účinkovala ve filmu Bastardi 2. V roce 2014 se objevila v dalším snímku – Hercules. Diváci ji znají i díky její účasti v hudební show Tvoje tvář má známý hlas.
V roce 2014 se seznámila s muzikantem jménem Lukáš Boho, za kterého se pak provdala. O rok později přišla na svět jejich dcera Rosalie. Manželství jim bohužel nevydrželo. Momentálně je zřejmě atraktivní misska single poté, co se letos rozešla s hercem Lukášem Langmajerem.
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Slavná kráska oslnila novým odstínem vlasů
Jitku Boho lidé znají především jako tmavovlásku, tou zůstala i poté, co si nedávno obarvila vlasy, změnila však jejich tón. Ačkoliv se standardně svěřuje do péče kadeřníků, tentokrát se rozhodla zkusit to sama – vlasy si natónovala přelivem z drogerie. Zvolila odstín v barvě ledového kaštanu, který její vlasy prosvětlil a dodal jim hřejivý bronzový nádech.
Výsledek dopadl na jedničku, Jitka Boho sdílela krátké video, kde ukázala svou lesklou hřívu dotónovanou přelivem. „Tak dloooouhooo jsem to vydržela (myslím asi několik let bez ničeho), ale nakonec jsem podlehla. Včera jsem si prostě koupila přeliv (ledový kaštan, jen přeliv), tak snad mě holky ze @silki_hair_cz nebudou hubovat (jak by řekl Tedík), ale dala jsem to jen na 10 min, radši…Každopádně ty vlásky jsou teď tak krásně hebké a prostě zářivější…Ono se to stejně vymyje, ale mám prostě radost, taková blbost, já vím, ale…Ta hnědá je prostě podzimní,“ napsala Jitka Boho k proměně na sociální síti Instagram. Fanoušci jsou ze změny nadšení a v komentářích pod příspěvkem se jí ptají na konkrétní odstín a značku.
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Trefila se do aktuálního trendu
Jitka Boho se zřejmě nevědomky trefila do aktuálních podzimních vlasových trendů pro rok 2026. Měděné a bronzové tóny totiž opět slaví velký návrat. Na podzim se více objevují již tradičně, ale letos je to skutečný hit sezóny. Rozdíl je zejména v tom, že na podzim 2026 se nosí zejména jemné hřejivé tóny, proto je vhodný například přeliv, který Jitka Boho zvolila, ten se totiž obvykle postupně vymývá a nebývá zpravidla až tak intenzivní jako barva.
Mezi další teplé tóny, které jsou aktuálně v kurzu, patří také karamelová, skořicová nebo jantarová. Pokud si nejste jistí, zda by vám odstín slušel, zvažte, zda vyzkoušet nejprve přeliv. Když se vám výsledek bude líbit, můžete se ke kadeřníkovi objednat na permanentní barvu.
Wikipedia, Instagram