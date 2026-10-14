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Žádný kadeřník. Jitka Boho vděčí za podzimní odstín vlasů přelivu z drogerie

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Dennívýzva
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Jitka Boho ohromila fanoušky svým novým podzimně laděným odstínem vlasů. Ještě více mnohé překvapilo, že se nenechala barvit v kadeřnictví, ale proměnu vzala do svých rukou. Výsledek stojí za to.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů TrendEvy

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