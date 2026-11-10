Podzimní šatník podle Pařížanek: Na co dalšího kromě krajky a kůže vsadit?

Stojáček vypadá stylově a zdůrazní šíji
První prvek oblečení, který Pařížanky velmi rády nosí, je stojáček. Na první pohled se typ límce může zdát jako detail, ale pamatujte na to, že
v módě právě maličkosti mnohdy dělají velký efekt. Stejně tak jako doplňky, i stojáček umí kus oděvu pozvednout na vyšší úroveň. Působí totiž . Hodí se zejména ženám s dlouhým a štíhlým krkem, protože zdůrazní oblast šíje. velmi elegantně a luxusně
Často jsou k mání svetry a mikiny se stojáčkem na zip či knoflík, takže se dají rozepnout, ale mnohem lépe stojáček vynikne zapnutý. Skvěle vypadá i na kabátech či semišových bundách. Hodí se pro sportovní, elegantní a
slavnostní outfity. Související článek: Nejmódnější střih podzimu sluší všem: Opticky zeštíhlí hlavně jeden typ postavy Pončo skvěle doplní outfit a zahřeje
Pařížanky jsou známé tím, že si s outfity rády hrají, a to zahrnuje i vrstvení. Na podzim a zimu lze outfit velmi jednoduše ozvláštnit za pomoci ponča, které si Pařížanky zamilovaly a nosí ho velmi často a rády. Výhodou ponča je, že je to velmi
versatilní kus . Někdo sáhne po teplém ponču s károvaným vzorem, který připomíná deku, do které se chcete zachumlat, jiný zvolí háčkované bohémské pončo a další například elegantní model z umělé kožešiny. Fantazii se meze nekladou. Dá se nosit přes svetr, ale oblečení v chladnějších dnech poslouží i jako další vrstva na kabát.
Pařížanky si pončo velmi oblíbily.
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Pončo vybírejte dle typu postavy
U ponča ale pozor na to,
jaké vyberete a jak ho nakombinujete, aby vám opticky nedeformovalo postavu. Nejlépe vypadá s přiléhavým oblečením, tak se vyhnete tomu, že outfit bude působit těžkopádně. Pokud jste nižšího vzrůstu, určitě sáhněte spíš po kratším ponču, abyste v něm „neplavali“. Obecně platí, že vás zeštíhlí pončo se špičatým lemem směřujícím dopředu. Rovněž mějte na paměti, že velké plochy vzorů mohou opticky přidat kila navíc. Kožené oblečení vám dodá šmrnc
Pařížanky mají šatníky plné nejrůznějších látek, ale na období podzim/zima jim nesmí chybět kožené oblečení. Obzvláště lze vypíchnout kožené kalhoty, které v českých ulicích tolik nevídáme. Přitom je to kus oblečení, který působí velmi
módně a trendy. Skvěle se kombinují například s bavlněnou košilí, kašmírovým svetrem nebo hedvábnou blůzkou. Platí, že v jednoduchosti je krása, protože jsou kožené outfity samy o sobě tak výrazné, už k nim nepřidávejte syté barvy nebo množství doplňků. Skvěle vypadají monochromatické looky v jedné barvě nebo oblečení tón v tónu. Související článek: Ani oranžová, ani vínová. Nejvíc trendy barvou podzimu je odstín tohoto kamene Krajková sukně nesmí chybět
Posledním kouskem, který rozhodně stojí za zmínku, je krajková sukně. Tady bychom ji asi viděli spíše jako jarní či
letní kousek, ale pařížské módní ikony ji oblékají i na podzim a v zimě. Kombinují ji s huňatými svetry, koženými krátkými bundami nebo romanticky vypadajícími halenkami.
Krajková sukně se hodí i jako součást podzimních outfitů.
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Nebojí se kontrastů, například k sukni s třpytivou krajkou zvolí kožený bomber. Krajková sukně je navíc v roce 2026 velmi v kurzu, zejména, pokud je řeč o večerních outfitech. Pokud jednu ještě nemáte doma, určitě si ji jděte alespoň vyzkoušet. Whowhatwear, Insideoutstyle, Myfrenchcountryhome