To nejlepší z Netflixu pro listopad 2026: Zmizení krásné studentky i císařovna Sisi

Unesená Natalee Holloway
Pro všechny fanoušky true crime máme dobrou zprávu: v listopadu 2026 se na Netflixu objeví třídílná dokumentární série nesoucí název Unesená Natalee Holloway. Zmizení krásné studentky v exotické Arubě zamotá hlavu nejednomu divákovi. Dokumentární série vychází ze skutečné události, kdy se v roce 2005 osmnáctiletá pohledná blondýnka za záhadných okolností vytratila ze světa.
Naposledy byla viděna živá, když nastupovala do auta se třemi mladíky. Bylo po ní vyhlášeno pátrání, které vyvolalo velký mezinárodní ohlas. Navzdory vysokému pracovnímu nasazení policie i zájmu veřejnosti, nebyla mladá žena už nikdy více spatřena. V minisérii zazní výpovědi lidí, kteří se s Natalee vídali před jejím zmizením, i její matky.
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Závěrečná řada Císařovny
Zamilovali jste si historický drama seriál Císařovna, který vychází z životního osudu krásné Sisi? Pak jistě budete v listopadu 2026 netrpělivě čekat na závěrečnou třetí řadu. Těšit se můžete celkem na 6 dílů, ve kterých nebude nouze o zvraty a napětí. V této řadě je již manželství Sisi a Franze v troskách, jelikož Franz se z války vrací jako jiný člověk a nachází si milenku, zatímco Sisi je nešťastná, cítí se být pod tlakem a má podlomené zdraví.
Proto Sisi opouští Vídeň a vydává se na vzdálený ostrov, přičemž cestou potkává hraběte Andrássyho, který jí učaruje. Jak to celé dopadne, už mnozí z nás znají z dějepisu, přesto se vyplatí na seriál podívat, protože finále bude zajisté epické.
Komáří pohár
Pokud budete v listopadu hledat skvělý film na večer, pak by vám neměl uniknout Komáří pohár. Za poněkud zvláštním názvem se skrývá příběh čtyř hvězd amerického fotbalu, které se rozhodnou po útoku na Pearl Harbor narukovat k mariňákům. Kvůli tomu odloží stranou i svou skvěle rozjetou sportovní kariéru.
Zatímco se připravují na invazi na Okinawu, zahrají si ještě legendární fotbalový zápas, který pro některé sportovce bude zápasem posledním. Snímek vzniknul na motivy knihy Buzze Bissingera a ukazuje, jak krutá umí válka být. Diváci v něm uvidí známé tváře jako například Billa Skarsgårda (proslavil ho horor To) nebo Nicholase Galitzineho (známý z Příběhu Popelky).
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Sestry z kouzla
Nesmíme opomenout ani rodinné filmy, mezi kterými naprosto vyniká animovaný snímek Sestry z kouzla. Ten se na pohádku O Popelce dívá jinýma očima – konkrétně jejích nevlastních sester Lilith a Margot, které jsou hlavními hvězdami tohoto animovaného filmu. Vše se začne rozbíhat poté, co Lilith ukradne Kmotřičce hůlku a způsobí poprask na královském bále.
Moci se následně chopí Priscilla, což donutí Lilith požádat o spolupráci Popelku. V pohádce jsou vidět snad poprvé jako spojenci, nikoliv konkurentky, jak to v klasickém příběhu bývá. Pokud tedy máte rádi pohádky trochu jinak, mohly by pro vás Sestry z kouzla být tím pravým ořechovým.
Wikipedia, Netflix, Time, Sortiraparis, Daily Mail