Brokát vládne podzimu 2026: Působí luxusně a sluší zejména ženám po padesátce

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Brokát vládne podzimu 2026: Působí luxusně a sluší zejména ženám po padesátcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pokud bychom měli vybrat nejvíc trendy materiál podzimu 2026, byl by to brokát. Tato hedvábná tkanina se ve velkém vrací do módy. Slušet bude zejména zralejším ženám. Jak ho kombinovat, abyste její potenciál využili na maximum?
Ilustrační foto
Zdroj: Pexels
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