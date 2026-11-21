Představitelka Buffy sladila styl outfitu s krásnou dcerou
Představitelka slavné seriálové přemožitelky upírů Buffy, 49letá americká herečka Sarah Michelle Gellar, výjimečně zapózovala spolu se svou sedmnáctiletou dcerou Charlotte Grace Prinze. Tu se slavná blondýnka snaží příliš neukazovat a její soukromí přísně střeží. Vidět je společně pózovat na červeném koberci bylo možné včera vůbec poprvé. Stalo se tak na slavnostní akci People and InStyle Drive-By Party u příležitosti konání Velké ceny Formule 1 v Las Vegas. Jednalo se o VIP událost jen pro zvané, na kterou dorazila celá řada celebrit.
Herečka Sarah Michelle Gellar se s dcerou Charlotte sladila barevně i stylově. Obě přišly zahalené do černé. Představitelka seriálové Buffy zvolila klasické „malé černé“ šaty ušité z látky, která se decentně třpytila. Doplnila je černými silonkami a botami na podpatku s páskem. K jednoduchému looku zvolila malou minimalistickou kabelku rovněž v černé barvě.
Její dcera rovněž oblékla černé minišaty, ale na ně si ještě vzala koženou bundu typu bomber s nyní tolik módním stojáčkem, o kterém jsme psali třeba v článku o Pařížankách. Také svůj outfit doplnila černými botami, ovšem zvolila kotníčkové. Do ruky už si pak vzala jen miniaturní černou kabelku. Obě měly i stejný účes a líčení – měkké, přirozeně vypadající vlny a kouřové oči a rtěnku v neutrálním odstínu.
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Dcera by chtěla jít v jejích šlépějích, má to ale háček
V jednom rozhovoru Sarah Michelle Gellar prozradila, že si její dcera také moc přeje jednou stanout před kamerou. Má to ovšem háček, protože známá herečka má pevně daná pravidla ohledně výchovy dětí. Ve filmu ani v reklamě se její dcera neobjeví minimálně do momentu, než zdárně absolvuje střední školu. To se Charlotte příliš nelíbilo, matce oponovala, že samotná Sarah Michelle Gellar byla kdysi dětskou herečkou. Nebylo jí to ale nic platné, pravidla jsou pravidla.
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Sarah Michelle Gellar má ještě syna Rockyho
Se svým životním partnerem Freddiem Prinzem Jr. má hollywoodská herečka ještě syna Rockyho (14), který je mladším bratrem Charlotte. Rocky vypadá jako by svému otci z oka vypadl, a tak fanoušci vtipkují, že se „geny Sarah o nic ani nepokusily“. Rocky ale hercem být nechce, míří kariérně úplně jinam. Rád by se stal profesionálním jezdcem F1, což je velmi nákladná záležitost, která vyžaduje spoustu dřiny.
Mladík má ale podporu obou slavných rodičů, což je velká výhoda. Už ve školkovém věku snil o tom, že jednou bude slavným pilotem rychlých aut, teď si svůj sen plní a už jezdí závodně, i když zatím je jeho sen ještě daleko. „Ukázat našim dětem, že si mohou splnit své sny, je jedním z nejdůležitějších úkolů rodiče. Rockyho snem je Formule 1. Když ho sleduji na jeho cestě, doslova i obrazně, jsem opravdu nadšená,“ nechala se slyšet Sarah Michelle Gellar.
U obou svých dětí trvají slavní rodiče na disciplíně. Jsou přesvědčeni, že je to důležitý pilíř přípravy na život. Oba pocházejí ze skromných poměrů, kdy je vychovával rodič – samoživitel, proto nehodlají dětem umetat cestičku. Za své chyby i kroky jsou Charlotte i Rocky zodpovědní sami. Jen čas ukáže, jestli dosáhnou věhlasu svých rodičů.
InStyle, Purewow, People