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Nicole Kidman ukázala výstavní bříško: V 59 letech předčí ženy o dekádu mladší

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Nicole Kidman vypadá na prahu šedesátky skutečně úžasně. Nyní nafotila snímky pro módní magazín Vogue, kde ukázala své ploché a vyrýsované bříško. Jak se udržuje ve svém věku fit?
Nicole Kidman

Nicole Kidman

Zdroj: Autor Gage Skidmore, licence CC BY-SA 2.0, Wikipedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů TrendEvy

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