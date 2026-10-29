Nicole Kidman ukázala výstavní bříško: V 59 letech předčí ženy o dekádu mladší

Nicole Kidman ukázala vyrýsované bříško
Nicole Kidman už roky platí za jednu z nejpohlednějších hollywoodských hereček. V současné době je jí 59 let, ale zdá se, jako by snad ani nestárla, vypadá fantasticky. Že je ve skvělé životní formě potvrdila, když se nechala vyfotografovat pro časopis Vogue. Na jednom ze snímků pózuje v černé elegantní podprsence a třpytivých džínách, přičemž je vidět její vyrýsované břicho, které vypadá skutečně skvěle, když uvážíme, že je slavné divě skoro šedesát let. Vysportované „břišáky“ by jí mohly závidět i mnohem mladší ženy. Celkově herečka působí mladistvě, jaký je její recept na štíhlost a krásu?
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Herečka si oblíbila metodu Lagree
Co si budeme nalhávat, taková postava není zadarmo, vyžaduje disciplínu, trénink a zdravý jídelníček. Zatímco jiné hvězdy se mnohdy striktně drží jednoho tréninkového plánu, Nicole Kidman dává přednost pestrosti. V rozhovoru pro Los Angeles Times uvedla, že takto ji cvičení baví.
A to je klíč k úspěchu, někdy se stává, že se lidé musí přemáhat, aby se vůbec začali hýbat a myslí si, že jedině posilovna je tím místem, kde získají postavu snů. Tak to ale není, hlavní je najít si takový cvičební plán, kterého jste schopni se konzistentně držet. Slavná kráska nejraději střídá běh, plavání, venkovní cvičení a jógu.
Obzvláště si prý užívá pohyb v přírodě, proto ráda vyráží na túry, běhá venku nebo plave v oceánu. Nejenže si takto udržuje postavu snů, ale výše zmíněné aktivity jsou také velmi zdraví prospěšné. Rovněž také cvičí silově, přičemž si oblíbila tréninkovou metodu Lagree, která je šetrná ke kloubům. Cvičí se na stroji a jejím základem jsou přesné malé pohyby, které mají posílit celé spektrum funkčních svalů. Základem úspěchu je najít si kvalitního lektora se znalostí této metody a poslouchat jeho pokyny. Lidé, kteří metodu vyzkoušeli, popisují, že je překvapilo, jak malý pohyb dovede vyvolat intenzivní reakci těla. Metoda pochází ze Spojených států amerických, ale v současné době už si ji oblíbily i Češky.
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V jídle uplatňuje pravidlo 80:20
K vyrýsovanému bříšku ale nestačí jen cvičit, musíte si také hlídat, co jíte. Nicole Kidman v tomto případě uplatňuje pravidlo 80:20, kdy většinu její stravy tvoří zdravé pokrmy a zbylých dvacet procent neřeší. Odborníci by ji za tento přístup k jídlu pochválili, protože při něm nemusíte fanaticky počítat kalorie nebo si odpírat oblíbené pochoutky. Jen upozorňují, že přece jen to chce si aspoň trochu hlídat porce, protože to, že je jídlo zdravé, ještě neznamená, že ho můžete sníst obrovské množství.
The Sun, Pure Wow, Hola, Body and Soul