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Meghan Markle oslnila v bordové: Naučte se ji nosit a budete nepřehlédnutelná

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Dennívýzva
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Meghan Markle k sobě zase přitáhla zraky lidí a novinářů, a to když vynesla výrazný outfit sladěný do bordové barvy. Podívejte se na to, jak jí to slušelo a naučte se, jak burgundy nosit, abyste také zazářili.
Meghan Markle

Meghan Markle

Zdroj: Fuzheado, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 12:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů TrendEvy

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