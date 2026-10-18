Meghan Markle oslnila v bordové: Naučte se ji nosit a budete nepřehlédnutelná

Meghan Markle zazářila v bordó outfitu
Kde se Meghan Markle objeví, tam způsobí rozruch. Je to známá osobnost, která lidi
: jedni ji milují a „uctívají“, druzí ji ani nemohou vidět a mají vůči ní averzi. Ať už vy osobně patříte k jedné, či druhé straně, musíte uznat, že Meghan Markle ví, jak na sebe strhnout pozornost. Kamkoliv jde, lidé komentují nejen její chování, ale i vzhled. rozděluje na dva tábory
Nejinak tomu bylo po jejím
návratu do Británie. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu navštívili mimo jiné nottinghamské Community Recording Studio. Meghan Markle na sebe upoutala výraznou barvou, která dominovala jejímu outfitu. Rozhodla se obléct do barvy, která je považována za (neboli jinak burgundy). Nejvýraznějším prvkem jejího outfitu byl podzimní klasiku: bordové dlouhý kabát klasického rovného střihu. Pod ním měla Meghan Markle barevně ladící svetrový rolák a úzkou sukni s páskem. K tomu si obula tmavě hnědé lodičky do špičky. Monochromatický look jako sázka na jistotu
Meghan Markle na to šla chytře, zvolila si osvědčenou variantu monochromatického looku, kterou vám v
článcích na Trendevy doporučujeme stále dokola, protože s ní v podstatě nemůžete šlápnout vedle. Tento styl oblékání je založen na tom, že je celý outfit v jedné barvě nebo ve velmi podobných odstínech. Výhodou je, že takto poskládaný outfit vás opticky prodlouží a zeštíhlí. Není to však zdaleka jediná varianta, jak bordó nosit. Související článek: Ani oranžová, ani vínová. Nejvíc trendy barvou podzimu je odstín tohoto kamene Kombinujte bordovou hravě
Bordová je barva, která přímo vybízí k tomu, abyste si s ní hráli a vytvářeli zajímavé kombinace. Pokud se jí přece jenom trochu bojíte, můžete
pro začátek zvolit doplňky v odstínu burgundy. Velmi hezky vypadají například bordové kabelky či boty k jednoduchým outfitům v neutrálních barvách.
Burgundy je hravý odstín.
Magnific
Je to odstín, který působí luxusně, proto se hodí i pro látky jako satén či hedvábí. V kombinaci s krajkou působí vyzývavě a elegantně zároveň. Vyzkoušejte například
lesklé topy nebo bordó dlouhé metalické sukně. K podzimní atmosféře se takové kousky hodí. Z materiálů pak lze ještě doporučit semiš a samet, jděte do obchodů a hledejte kalhoty, topy a šaty v tomto šťavnatém odstínu a měkoučkém provedení – na podzim jako stvořené. Ze vzorů bych vyzdvihla kostku, můžete ji kombinovat buď sportovně (například flanelová burgundy košile) nebo elegantně (kostkovaný svetr s límečkem a k tomu například sukně). Související článek: Nejmódnější střih podzimu sluší všem: Opticky zeštíhlí hlavně jeden typ postavy Burgundy jde skvěle dohromady s těmito odstíny
Možná byste rádi rozsvítili šeď českých ulic svým outfitem, a hledáte tak, s čím byste bordovou mohli kombinovat. Výše už jsem zmínila sázku na jistotu – neutrální odstíny a
monochromatický look, ale jsou i odvážnější možnosti. Tou první jsou syté barvy – okrová, námořnická modrá či smaragdová si budou s bordó náramně „rozumět“. Vznikne tak výrazný outfit v barvách, ve kterých budete nepřehlédnutelná. Zároveň se ale nic nebude tlouct a působit na sílu.
Burgundy a smaragdová jdou dohromady.
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Další možností, která se bude hodit zejména pro letní barevné typy, je kombinace s khaki. Zvolte celkově
tlumenější odstíny a uvidíte, že to k sobě skvěle bude pasovat. Neplatí, že by se burgundy hodila jen pro podzimní typy. Ve studenějším odstínu bude lichotit nejen létu, ale i zimnímu typu. Naopak hřejivější odstín burgundy sluší jarním typům. V neposlední řadě jde velmi dobře dohromady s metalickými odstíny, jako je bronzová, měděná či zlatá. Harper’s Bazaar, British Vogue, Whowhatwear