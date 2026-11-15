Průzkum odhalil trendy jména roku 2027: Mezi chlapci vede královská klasika

Průzkum zjistil, kdo jsou jasní favorité
Společnost Nanit, která vyrábí chytré chůvičky, kterými rodiče monitorují stav svých dětí, udělala průzkum, jehož cílem je odhadnout, jaká jména budou trendy v roce 2027. Ačkoliv se jedná o zahraniční společnost, popularita jmen se ve výsledku může přenést i do Česka, protože už dnes volí celá řada rodičů jména oblíbená v zahraničí. Data společnosti Nanit hovoří jasně a mají dva favority, co se týče dětských jmen.
U chlapců vede Louis, tedy francouzské jméno, které má dlouhou historii a nosilo jej celkem 17 francouzských králů. Jeho význam bychom mohli přeložit jako „slavný bojovník“. Z dívčích jmen pak dle dat Nanit aktuálně trenduje například Summer, což je původně staroanglické jméno, které je v anglosaských zemích dlouhodobě velmi populární. Jeho význam je očividný, symbolizuje léto, nejteplejší roční období. Je spojováno s bezstarostností, pozitivitou a svobodomyslností.
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Boduje i Wells a Nina
V žebříčku se objevila i další jména, jako například Wells, což je chlapecké jméno, jehož popularita ve Spojeném království neustále roste. Mezi další chlapecká jména, která budou příští rok v módě, by měla patřit i:
- Tommy
- Callum
- Jude
- George
- Leon
- Carson
- Sam
- Julian
U dívek by se „skokankou“ dle průzkumu mohla příští rok stát Nina, které se tradičně používá jako španělské a slovanské ženské jméno. Oblíbená by měla být i tradičně dávaná jména jako Charlotte a Henry. Naopak by na popularitě mohla ztratit Emma a Logan. Mezi další dívčí jména, která budou příští rok v kurzu, by měla patřit i:
- Elena
- Naomi
- Gia
- Camille
- Emilia
- Georgia
- Audrey
- Celine
V Česku vede Viktorie a Jakub
Ačkoliv cizí jména do Česka pronikají čím dál tím více, zatím stále bodují klasická jména. Už roky je to u chlapců Jakub, který ovšem druhého Matyáše předstihl už jen těsně. Dále Jan, Adam, Matěj, David, Vojtěch, Oliver a Dominik. U dívek se dle statistických dat z roku 2025 poprvé stala jasnou favoritkou Viktorie, za ní se umístila Eliška, která žebříčkům popularity dívčích jmen léta kralovala. Populární jsou v Česku i jména jako Sofie, Anna, Natálie, Amálie, Ema, Laura či Julie.
I u nás mají rodiče možnost dítě pojmenovat netradičně, ovšem má to svá pravidla. Nejprve musí na matrice zkontrolovat, zda se jméno objevuje v knize Jak se bude vaše dítě jmenovat? od lingvistky Miloslavy Knappové. Pakliže se tam nenachází a v Česku nikdo toto jméno dosud nemá, musí rodiče kontaktovat Ústav pro jazyk český, aby vyhotovil odborné stanovisko.
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Trendy ovlivní i celebrity, filmy a seriály
Rodiče hledají inspiraci různě. Někdo zvolí jméno po předcích, jiný listuje kalendářem, ale stále častěji se nechávají lidé inspirovat jmény dětí celebrit, filmy, knihami či seriály. Z tohoto důvodu možná bude na vzestupu i jméno Ilja, který je jednou z hlavních postav kanadského seriálu Spalující rivalita, který je adaptací knižní série Game Changers.
Chystaný dokument o Gilmorových děvčatech by zase mohl vrátit do hry jména ze seriálu, která jsou velmi nadčasová: Rory, Emily, Lorelai, Richard, Luke, Paris, Dean, Jess či Christopher. V červenci tohoto roku byla v kinech uvedena Nolanova Odyssea, otázkou tedy je, zda i ta nebude pro některé rodiče inspirací. Objevit by se tak mohla častěji jména jako Odysseus, Atlas, Orion, Perseus či Gaia.
USA Today, Wikipedia, Ancestry, ČSÚ, Babycenter, ČT24