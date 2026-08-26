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Zapomeňte na CTRL+C a CTRL+V. Existuje mnohem lepší a rychlejší způsob kopírování

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Kopírování z webu do Wordu končí chaosem fontů a barev? Existuje zkratka, která vloží čistý text na první pokus. Microsoft ji přidal až po čtyřiceti letech.
Zapomeňte na CTRL+C a CTRL+V. Existuje mnohem lepší a rychlejší způsob kopírování

Zapomeňte na CTRL+C a CTRL+V. Existuje mnohem lepší a rychlejší způsob kopírování

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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