Zapomeňte na CTRL+C a CTRL+V. Existuje mnohem lepší a rychlejší způsob kopírování

Když vložení textu znamená začátek práce, ne její konec
Otevřete Word, zkopírujete odstavec z webového článku a zmáčknete Ctrl+V. Místo hladkého textu se objeví modrý odkaz v cizím fontu, s jinou velikostí písma a podivným řádkováním. Následuje rituál: označit, změnit font, srovnat velikost, vymazat barevné pozadí. Někdy i víckrát, dokud dokument nevypadá jednotně.
Přitom celý tento kolotoč lze přeskočit jedinou klávesou navíc. Stačí místo klasického Ctrl+V stisknout Ctrl+Shift+V. Text se vloží bez zdrojového formátování a automaticky převezme styl místa, kam ho vkládáte. Žádné cizí styly, žádné následné čištění. Kdo denně přesouvá texty z e-mailů, webů nebo jiných dokumentů, ušetří si při každém takovém přesunu minimálně jeden krok.
Microsoft tuto zkratku do Wordu pro Windows, Mac i webovou verzi přidal teprve v roce 2023. Čtyřicet let po uvedení prvního Wordu.
Proč Word čekal na změnu celé čtyři dekády
Word existuje od roku 1983 a za tu dobu si kolem klávesových zkratek vybudoval vlastní svět, na který si zvykly celé generace uživatelů. Kombinace Ctrl+Shift+V byla ve Wordu historicky obsazená – sloužila k vložení formátování přes nástroj Kopírovat formát (Format Painter). Microsoft proto dlouho váhal se změnou, i když v Google Docs nebo v prohlížečích fungovala zkratka Ctrl+Shift+V pro vložení bez formátování už roky.
Zlom přišel až v březnu 2023. Microsoft na svém Insider Blogu oznámil, že Word konečně přebírá oborový standard. Důvodem byla zpětná vazba uživatelů a snaha o lepší přístupnost: dosavadní postup přes kontextové menu nebo ikonku Paste Options pod vloženým textem byl pomalejší a pro některé uživatele zbytečně složitý.
Zajímavostí je, že v komunikační platformě Microsoft Teams fungovala zkratka Ctrl+Shift+V pro vložení bez formátování již dlouho předtím. U uživatelů pracujících v rámci jednoho ekosystému Microsoftu to vyvolávalo zmatek a tlak na sjednocení.
Co se přemapovalo a jak si to pohlídat
Zavedení nové zkratky znamenalo přemapování několika zavedených kombinací. Kopírovat formát (Format Painter) se přesunulo z Ctrl+Shift+C na Ctrl+Alt+C. Vložit formát (Format Painter) se přesunulo z Ctrl+Shift+V na Ctrl+Alt+V. Funkce Paste Special se přesunula z Ctrl+Alt+V na Alt+H, V, S. Znak © (copyright), který byl na Ctrl+Alt+C, se nyní vkládá přes (C) nebo Vložit > Symbol. Přemapování se přitom netýká jen samotného Wordu. Microsoft musel řešit i situace, kdy se nové klávesové zkratky začaly překrývat s funkcemi v dalších programech, například v klasickém Outlooku.
Pokud vám tedy některá ze starších kombinací přestala fungovat tak, jak jste byli zvyklí, nemusí jít o chybu. Zkratky si můžete ve Wordu upravit podle vlastních potřeb. Ve Windows se k nastavení dostanete přes Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet a následně přes tlačítko Přizpůsobit u klávesových zkratek. Na Macu najdete podobnou možnost v nabídce Nástroje > Přizpůsobit klávesnici.
Čistý text není vždy úplně čistý
Ještě jedna drobnost může uživatele Wordu překvapit. Volba „Ponechat pouze text“ neznamená za všech okolností totéž jako vložení obsahu do Poznámkového bloku.
Word může například zachovat odrážky a číslování z původního dokumentu. Pokud je nechcete, lze to změnit v pokročilém nastavení programu. Při vložení tabulky se navíc její obsah převede na text, zatímco obrázky se do dokumentu v tomto režimu nevloží.
Naopak samotný text převezme formátování místa, do kterého ho vkládáte. Právě v tom je hlavní výhoda této zkratky. Nemusíte po každém vložení kontrolovat, jestli se vám do dokumentu nepřenesl jiný font, velikost písma nebo barva.
Zdroje článku: techcommunity.microsoft.com, mobify.cz, mobilelocker.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová