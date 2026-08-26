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Na nové dvouseteurové bankovce bude Češka. EU se chystá udělat velkou změnu

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Evropská unie zvažuje, že na nové bankovce v hodnotě dvou set eur vyobrazí tvář ženy z Prahy. Bertha von Suttner získala jako první žena Nobelovu cenu za mír, přitom její cesta k uznání byla plná překážek a bolestných ztrát.
Na nové dvouseteurové bankovce bude Češka. EU se chystá udělat velkou změnu

Na nové dvouseteurové bankovce bude Češka. EU se chystá udělat velkou změnu

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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