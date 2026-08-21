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Miloš Zeman oplakává bolestivou ztrátu: „Byl to člen rodiny, žena se oblékla do černého,“ přiznává

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Rodinu Miloše Zemana zasáhla ztráta zlatého retrívra Darcyho. Bývalý prezident popsal, že doma nešlo jen o psa, ale o člena rodiny.
Fotografie Miloše Zemana

Fotografie Miloše Zemana

Zdroj: Foto: Nextfoto, Miloš Zeman na autogramiádě ke knize Spiknutí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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