Miloš Zeman oplakává bolestivou ztrátu: „Byl to člen rodiny, žena se oblékla do černého,“ přiznává

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Miloš Zeman oplakává bolestivou ztrátu: „Byl to člen rodiny, žena se oblékla do černého,“ přiznáváPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Rodinu Miloše Zemana zasáhla ztráta zlatého retrívra Darcyho. Bývalý prezident popsal, že doma nešlo jen o psa, ale o člena rodiny.
Fotografie Miloše Zemana
Zdroj: Foto: Nextfoto, Miloš Zeman na autogramiádě ke knize Spiknutí
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Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...Všechny články tohoto autora →
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