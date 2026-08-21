Ani mikádo, ani vlny. Kadeřnice doporučuje ženám 50+ na konec letošního léta tenhle účes, který omladí o 10 let

Slunce, chlór a slaná voda se za dva měsíce podepíšou na každých vlasech. Konečky jsou vysušené, účes ztratil tvar a ráno s ním není řeč. Právě proto míří na přelomu srpna a září spousta žen po padesátce ke kadeřnici pro změnu. A letos u nich vede jeden krátký střih.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Vrstvená pixie vrací vlasům objem
Pixie sestříhaná do vrstev od temene hlavy patří k nejčastějším letošním doporučením pro ženy po padesátce. Vrstvy nadzvednou vlasy hned u kořínků, takže jemné a řídnoucí prameny získají tvar a opticky i hustotu.
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Velkou výhodou je nenáročnost. Účes drží tvar sám od sebe a k ranní úpravě stačí malé množství vosku, pasty nebo texturizačního spreje.
Foto: Shutterstock.com Největší kus práce udělá delší ofina
Bez ofiny by krátký střih působil tvrději. Delší ofina obličej zjemní, přikryje čelo a pomůže vytvořit dojem plnějších vlasů. Když ji sčešete do strany, odvádí navíc pohled od míst, která na sobě většina z nás řeší.
„Výhody delší ofiny jsou to, že vypadá mladší, skryje vrásky na čele a celkově zjemňuje obličej. Platí pravidlo: čím světlejší vlasy, tím méně plné vypadají. Zkuste tedy o několik odstínů tmavší,“ uvedla pro Svět ženy vlasová stylistka a spolumajitelka salonu OliOla Michaela Gába Gabrišková.
Přečtěte si také: Návrhářka varuje české seniorky: přestaňte hned nosit tohle oblečení. Je už 20 let z módy a zbytečně vypadáte starší Foto: Freepik.com Šedinám i jemnému melíru střih svědčí
Pixie dobře funguje s přirozenými šedinami a stříbrnými tóny, takže kdo je nechce zakrývat, nemusí. Šedivé vlasy v krátkém střihu působí upraveně a moderně.
Druhou možností je jemný světlý melír. Prosvětlí účes, aniž by vyžadoval časté dobarvování odrostů.
Než se posadíte do křesla
Krátké vlasy strhnou veškerou pozornost k obličeji, proto nesluší úplně každé. Vyplatí se probrat tvar obličeje i typ vlasů přímo v salonu, kde kadeřnice posoudí i to, jak vlasy rostou a jak padají.
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Počítejte také s tím, že odrostlá pixie rychle ztrácí tvar. Zastřihávat ji budete častěji než delší střihy, což je daň za účes, se kterým se ráno nemusíte zdržovat.
Foto: Freepik.com
Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/vlasove-trendy-2026-pro-ridke-vlasy, https://www.iglanc.cz/krasa/ucesy-pro-zeny-50-plus-mikado-pixie/, https://www.tiscali.cz/nejlepsi-ucesy-pro-seniorky-na-leto-2026-omladi-vas-za-5-minut-703342, https://www.kondice.cz/beauty-a-vzhled/tyto-ucesy-slusi-vsem-zenam-nad-60-let-uberou-roky-a-dodaji-tvari-smrnc/, https://salona.cz/cs-cz/blog/beauty-trendy-a-inspirace/ucesy-kratke-vlasy-trendy-a-styling