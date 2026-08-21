Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Ukrajinský trik s líčením se šíří do celé Evropy. Hlavně seniorky 60+ omladí klidně i o 10 let v obličeji

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Žádná země si tenhle postup nemůže přivlastnit a deset let vám ze zrcadla neubere ani ten nejlepší make-up. Přesto existuje jedna drobnost, na které se vizážistky napříč Evropou shodnou. Zabere dvě minuty a nejspíš si k ní vystačíte s tím, co už máte v kosmetické taštičce.
Ukrajinský trik s líčením se šíří do celé Evropy. Hlavně seniorky 60+ omladí klidně i o 10 let v obličeji

Ukrajinský trik s líčením se šíří do celé Evropy. Hlavně seniorky 60+ omladí klidně i o 10 let v obličeji

Zdroj: Extrainspirace.cz
Reklama
Další články z ExtraInspirace
Ani mikádo, ani vlny. Kadeřnice doporučuje ženám 50+ na konec letošního léta tenhle účes, který omladí o 10 let
Ani mikádo, ani vlny. Kadeřnice doporučuje ženám 50+ na konec letošního léta tenhle účes, který omladí o 10 let
Nejhorší zubní kartáčky z českých obchodů. Češi je pořád kupují a ani nevědí, že je s nimi něco špatně
Nejhorší zubní kartáčky z českých obchodů. Češi je pořád kupují a ani nevědí, že je s nimi něco špatně

V regálech drogerií a supermarketů leží desítky zubních kartáčků a spousta lidí […]

Tenhle zvyk z 80. let české seniorky pořád opakují. Neví, že si tím zbytečně přidávají 10 let v obličeji
Tenhle zvyk z 80. let české seniorky pořád opakují. Neví, že si tím zbytečně přidávají 10 let v obličeji

Deset let je číslo z titulků a málokdo je uvidí na hodinkách. Ale pár let navíc plus dojem únavy a...

Nejhorší máslo z českých supermarketů. Češi ho kupují odjakživa a vůbec neví, co všechno v něm je
Nejhorší máslo z českých supermarketů. Češi ho kupují odjakživa a vůbec neví, co všechno v něm je

V chladicím boxu leží vedle sebe dvě kostky, které vypadají skoro stejně. […]

Tohle nosí Ukrajinky po 60 a omládnou díky tomu vizuálně o 10 let. Dostalo se to už i do Česka
Tohle nosí Ukrajinky po 60 a omládnou díky tomu vizuálně o 10 let. Dostalo se to už i do Česka

Deset let z obličeje žádná halenka nesundá, to si řekněme hned na začátku. Rozdíl mezi unaveným a svěžím...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

Všechny články tohoto autora →
ExtraInspirace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.