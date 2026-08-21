Ukrajinský trik s líčením se šíří do celé Evropy. Hlavně seniorky 60+ omladí klidně i o 10 let v obličeji

Žádná země si tenhle postup nemůže přivlastnit a deset let vám ze zrcadla neubere ani ten nejlepší make-up. Přesto existuje jedna drobnost, na které se vizážistky napříč Evropou shodnou. Zabere dvě minuty a nejspíš si k ní vystačíte s tím, co už máte v kosmetické taštičce.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Barva patří o kousek výš
Zkuste si prsty najít místo, kde lícní kost vystupuje nejvýš. Přesně tam začíná celý postup a odtud vedete štětec šikmo vzhůru směrem ke spánkům.
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Ten jediný diagonální tah stačí na to, aby obličej působil pevněji a rysy se opticky pozvedly. Konturovací sadu, bronzer ani půl hodiny před zrcadlem k tomu nepotřebujete.
Foto: Freepik.com Jablíčka fungují jen do určitého věku
Většina žen se kdysi naučila jedno pravidlo. Usmát se a barvu položit na kulaté vršky tváří. Dokud pleť drží pevně a svaly si udržují tvar, vypadá to skvěle.
Po šedesátce se ale karta obrací. Úsměv povolí, svaly se vrátí do klidové polohy a nanesená barva skončí níž, než jste zamýšlela. Dvě růžová místa ve spodní části tváří pak celý výraz opticky stahují k zemi.
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Právě proto vizážisté doporučují posunout tvářenku výš, než velí zvyk z mládí.
Krémová textura splyne, pudr se usadí
Pudr má na zralé pleti nepříjemný zlozvyk. Uchytí se přesně tam, kde ho nechcete, tedy v jemných linkách kolem očí a na sušších místech, a tím je zvýrazní.
Krémové, tekuté a tyčinkové formule se do pokožky vpíjejí a chovají se jako její přirozená součást. Tvář díky nim dostane barvu, jakou byste čekala spíš po hodině na čerstvém vzduchu.
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Krémový produkt zvládnete rozpracovat přímo prsty, protože ho zahřejí a pomůžou mu splynout s pletí, případně použijte lehce navlhčenou houbičku. Pokud zůstáváte u pudru, sáhněte po středně velkém zkoseném štětci, který kopíruje tvar lícní kosti.
Foto: Shutterstock.com Na čem to nejčastěji ztroskotá
Hrubé třpytky zralé pleti nedělají dobře. Zachytí se v pórech i v linkách a upozorní na ně, takže lepší službu odvede jemný saténový finiš.
Okraje musí zmizet. Pokud je na tváři vidět, kde barva začíná a kde končí, něco je špatně. Pomůže nanášet po malých dávkách a důkladně rozetírat, protože ubrat je vždycky složitější než přidat.
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A odstín? Zralé tváři sluší svěží a čisté tóny, tedy broskvová, korálová nebo tlumeně růžová. Příliš tmavé a zemité barvy naopak působí unaveně.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.moda.cz/tvarenka-jako-facelift-tajne-techniky-vizazistu-ktere-opticky-pozvednou-opticky-vase-rysy, https://www.relaxeo.cz/tenhle-trik-s-tvarenkou-vraci-obliceji-mladistvy-vzhled-cesky-po-sedesatce-ji-nanasi-spatne/, https://www.poudree.cz/blog/jak-pouzivat-tvarenku-po-ctyricitce-maly-detail-ktery-umi-oblicej-rozsvitit-lip-nez-dalsi-filtr, https://beautysense.cz/blog/jak-zvednout-kontury-obliceje-pomoci-tvarenky-n115, https://sixtyandme.com/apply-blush-mature-skin/, https://www.lorealparisusa.com/beauty-magazine/makeup/face-makeup/the-best-blush-mature-skin, https://parade.com/shopping/best-blush-for-mature-skin