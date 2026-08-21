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Puma u českých hranic? Fotka z fotopasti byla podvrh, hlásí policie

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Puma se měla pohybovat v lesích u polského Zagórze Śląskiego nedaleko českých hranic. Lesní správa dokonce zveřejnila fotografii z fotopasti a vyzvala lidi k opatrnosti. Jenže po důkladném prověření policie zjistila, že snímek není autentický, úřady se někdo pokusil podvést.
Fotografii měla lesní správa získat od místního oddělení ochrany přírody.

Fotografii měla lesní správa získat od místního oddělení ochrany přírody.

Zdroj: Nadleśnictwo Świdnica
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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