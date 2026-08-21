Puma u českých hranic? Fotka z fotopasti byla podvrh, hlásí policie

Informace o pumě v okolí Zagórze Śląskiego se v posledních dnech začala šířit mezi lidmi a vyvolala rozruch zejména na Broumovsku. Zpočátku přitom chyběl jakýkoli důkaz, že se v polských lesích skutečně pohybuje velká kočkovitá šelma.
Následně se však objevil snímek z fotopasti. Na něm měla být puma zachycena 9. srpna a fotografii zveřejnila Lesní správa Świdnica. Ta zároveň upozornila obyvatele i turisty, aby byli při pohybu v lese obezřetní.
„Setkání s jakýmkoli volně žijícím zvířetem může být nebezpečné, proto se k němu nepřibližujte, nesnažte se ho fotografovat ani nepodnikejte žádné kroky na vlastní pěst. Pokud si pumy všimnete, zachovejte bezpečnou vzdálenost a co nejdříve pozorování nahlaste na čísle 112. Prosíme také o předání této informace rodině, známým a všem, kteří se pohybují v lesích,“ apelovala lesní správa na sociálních sítích.
Policie autenticitu fotografie nepotvrdila
Lesní správa Świdnica ale nyní vydala nové prohlášení, ve kterém uvedla, že policisté po důkladném ověření fotografie a dalších dostupných informací nepotvrdili autenticitu zveřejněného snímku.
„Informace Lesní správy měla preventivní charakter a byla zveřejněna s ohledem na bezpečnost obyvatel a turistů, kteří využívají les,“ uvedla správa.
Fotografie měla být důkazem
Původní příspěvek přitom zněl poměrně jednoznačně. Jeho autoři tvrdili, že se předchozí informace o výskytu pumy potvrdily právě díky fotografii z fotopasti.
Fotografii měla lesní správa získat od místního oddělení ochrany přírody. Zároveň uváděla, že nemůže zveřejnit přesnou lokalitu a že existují informace o možném výskytu zvířete také v okolí Michałkowé a Zagórze Śląskiego.
Po pumě ani stopa
Lesníci zkontrolovali také místo, kde měla být fotografie pořízena – a žádné potvrzení výskytu šelmy nenašli. „Nalezené stopy patří výhradně jiným druhům divokých zvířat,“ uvádí se v prohlášení místních úřadů.
Zatím tak nic nepotvrzuje, že by se v okolí Zagórze Śląskiego skutečně pohybovala puma.
Případem se dál zabývá policie. Neprověřuje už pouze samotný výskyt šelmy, ale také okolnosti vzniku fotografie a následného šíření informace.