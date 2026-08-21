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Neustále studené ruce a nohy mohou být předzvěstí řady chorob

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Neustále studené ruce a nohy mohou být způsobené špatným krevním oběhem. V extrémních případech to může způsobit mnohé choroby. Pokud máte navíc i pocit mravenčení v končetinách, měli byste zpozornět.
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Zdroj: Fotografie: Pxhere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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