FOTO: V jihlavském Tescu někdo ukradl box s penězi. Poznáte dvojici na fotce?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTO: V jihlavském Tescu někdo ukradl box s penězi. Poznáte dvojici na fotce?
Po rozsáhlé modernizaci je nyní kuchyně a jídelna České zemědělské akademie v Humpolci. Tu budou využívat...
Každý, kdo přijíždí po státní silnici E 59 do obce Jakubov na Třebíčsku, je určitě jen tak nepřehlédne. Řeč...
Někdejší působení mnišského řádu cisterciáků připomínají ve Žďáru nad Sázavou dvě nové turistické stezky....
Od roku 2023 jihlavská radnice plánuje zavedení úsekového měření v Heleníně. Po několika odkladech je...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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